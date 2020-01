Cooler Master MH600 - trzy nowe headsety dla graczy zaprezentowane na CES 2020

Dźwięk i komunikacja to w wielu grach prawdziwe być albo nie być, od którego zależy wynik rozgrywki. Na targach CES Cooler Master zaprezentował trzy zestawy słuchawkowe z serii MH600, wśród których każdy znajdzie model dla siebie.

Cooler Master MH630 to podstawowy model stereo. Producent wyposażył go w wymienne, perforowane nauszniki, które mają zapewniać optymalny komfort termiczny podczas grania. Słuchawki kompatybilne są praktycznie z każdym sprzętem, dzięki zastosowaniu złącz mini-jack 3,5 mm. Dźwięk generowany jest przez 50-milimetrowe przetworniki o szerokim paśmie przenoszenia (15 Hz - 25 kHz), natomiast dookólny mikrofon do komunikacji głosowej można odłączyć, podobnie jak przewód. Całość wykonana z metalu i tworzyw sztucznych waży 278 gramów.



Oczko wyżej pozycjonowany jest model Cooler Master MH650. Od bazowego MH630 różni się możliwością emulacji dźwięku przestrzennego w formacie 7.1 oraz obecnością dookólnego podświetlenia RGB LED. Pojawiły się także przyciski pozwalające na zmianę poziomu głośności, wyciszanie mikrofonu, kontrolę podświetlenia i ustawień dźwięku oraz złącze USB w miejscu mini-jacka.

Flagowy headset Cooler Master HM670 do funkcjonalności modelu MH650 dokłada bezprzewodowy interfejs. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem fal 2,4 GHz i producent deklaruje brak opóźnień w transmisji dźwięku. Pojawiły się także skórzane nauszniki, które powinny lepiej izolować gracza od dźwięków otoczenia. Całość jest nieco cięższa i waży 346 gramów. Jeśli użytkownik zdecyduje się na pracę w trybie przewodowym (jack 3,5 mm), wówczas trzeba doliczyć kolejne 27 gramów.

Słuchawki Cooler Master MH630, MH650 i MH670 będą dostępne w sprzedaży w aktualnym kwartale.

Dane techniczne:

• typ: słuchawki nagłowne, wokółuszne, zamknięte

• pasmo przenoszenia:

o 15 Hz - 25 kHz dla modeli MH630 i MH670 w trybie przewodowym

o 20 Hz - 20 kHz dla modeli MH650 i MH670 w trybie bezprzewodowym

• przetworniki: 50 mm, dynamiczne z magnesami neodymowymi

• impedancja: 32 Ohm

• czułość:

o 107 dB (+/- 3 dB) dla modeli MH630 i MH650

o 110 dB (+/- 3 dB) dla modelu MH670

• Sterowanie:

o brak w modelu MH630

o głośność, wyciszanie mikrofonu, tryb 7.1, podświetlenie w modelu MH650

o głośność, wyciszanie mikrofonu, tryb 7.1 i zarządzanie energią w modelu MH670

• Mikrofon:

o dookólny, odłączany

o pasmo przenoszenia: 50 Hz - 18 kHz

o czułość: -40 dB (+/-3 dB)

o SNR: > 50 dB

• Waga:

o MH630: 278 g

o MH650: 322,5 g

o MH670: 346,5 g (bez przewodu), 373 g (z przewodem mini-jack 3,5 mm)