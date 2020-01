QNAP prezentuje model TS-251D—multimedialny NAS ze złączem PCIe

QNAP® Systems, Inc. oficjalnie wprowadził dziś do oferty 2-zatokowy model TS-251D NAS. Wyposażony w dwurdzeniowy procesor Intel J4005 QNAP TS-251D może zostać wykorzystany m.in. do uruchamiania aplikacji QuMagie, która dzięki mechanizmom sztucznej inteligencji potrafi grupować podobne zdjęcia w albumy tematyczne „Osoby”, „Przedmioty” czy „Miejsca”. Zaawansowane funkcje multimedialne – transkodowanie oraz strumieniowanie materiałów 4K – sprawiają, że nowy model jest też doskonałym, centralnym serwerem multimediów. Co istotne, urządzenie ma złącze PCIe, dzięki czemu użytkownik może rozbudować bazową konfigurację sprzętową.

Sercem modelu TS-251D jest dwurdzeniowy układ Intel® Celeron® J40055 2.0GHz (w trybie burst – do 2,7 GHz), zaś konfigurację uzupełniają pamięć DDR4 RAM (do 8GB) oraz jeden port Gigabit LAN. Urządzenie obsługuje dyski SATA 6Gbps, oferuje znakomite prędkością zapisu i odczytu danych, a także szyfrowanie Intel® AES-NI 256, zapewniające najwyższe bezpieczeństwo przechowywanych na NAS-ie danych. QNAP TS-251D wyposażono również w obsługę migawek, co pozwala użytkownikowi błyskawicznie przywrócić dane w przypadku ataku oprogramowania ransomware lub przypadkowego ich skasowania.

"Model TS-251D oferuje użytkownikom wiele opcji rozbudowania pojemności i wyposażony został w bazujący na sztucznej inteligencji mechanizm rozpoznawania obiektów na obrazach, który bardzo przyda się osobom posiadającym ogromne kolekcje zdjęć. Dzięki sprawnej obsłudze materiałów multimedialnych 4K oraz wyjściu HDMI, będzie to także świetne rozwiązanie dla osób poszukujących wszechstronnego narzędzia do obsługi multimediów” – wyjaśnia Jason Hsu, Project Manager QNAP.

Co istotne, podstawową konfigurację i zakres funkcji nowego urządzenia można łatwo rozbudować – dzięki złączu PCIe. Użytkownik może wykorzystać np. sieciową kartę rozszerzeń QNAP QXG (10GbE/5GbE), która w połączeniu z posiadanym już okablowaniem CAT 5e pozwala cieszyć się zawrotnie szybkimi prędkościami przesyłu danych. Można również skorzystać z karty QM2 (która “doposaży” NAS-a w łączność 10 GbE oraz funkcję M.2 SSD caching), sieciowej karty bezprzewodowej QNAP QWA-AC2600 lub karty USB 3.1 Gen 2 (10Gbps), która pozwoli na zwiększenie liczby portów USB.

Dostępny z poziomu modelu TS-251D serwis Centrum Aplikacji oferuje użytkownikowi możliwość instalowania dodatkowego oprogramowania, zwiększającego zakres funkcji urządzenia – dostępne są w nim m.in. aplikacje QmailAgent (centralne zarządzanie wieloma kontami e-mail), Notes Station 3 (wszechstronne narzędzie do tworzenia i edytowania notatek – również grupowego), Qfiling (aplikacja do automatyzowania zadań) czy Qsirch (szybka wyszukiwarka danych na NAS-ie). Bogaty wybór aplikacji multimedialnych – w tym m.in. Cinema28 oraz Qmedia – pozwala na sprawne odtwarzanie wszelkich filmów, grafik i muzyki, zaś Multimedia Console integruje wszystkie narzędzia multimedialne w jednym interfejsie, co pozwala na zarządzanie z nimi z poziomu jednej aplikacji. Użytkownicy mogą też dokupić pilota zdalnego sterowania RM-IR004 i wykorzystać aplikację QButton do wygodnego skonfigurowania jego przycisków.