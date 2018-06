Nowe obudowy komputerowe Cooler Master

Computex to świetna okazja dla producentów, by pokazać najnowsze modele swoich produktów. Co roku targi w stolicy Tajwanu są miejscem licznych premier, wśród nich nie zabrakło całej gamy nowych obudów firmy Cooler Master.

Obudowa komputerowa to już od dłuższego czasu nie tylko “puszka na podzespoły”, ale często konstrukcja oryginalnie zaprojektowana, oferująca różne możliwości i ułatwiająca chłodzenie komponentów ukrytych w jej środku. Dlatego premiery nowych obudów od największych graczy w tej branży są wydarzeniami ciekawymi. Co pokazał Cooler Master?

Kosmos nieodkryty

Tajwański producent nie od dziś przykłada wiele uwagi do segmentu high-end. Cooler Master Cosmos C700M ma być flagowym modelem firmy. Zdaniem producenta ma ona łączyć “śmiałe kształty z miękką, nieprzerwaną powierzchnią”. Ma, co nie jest specjalnym zaskoczeniem, oferować podświetlenie RGB oraz poszerzać funkcjonalność poprzedników z serii Cosmos. Miłym dodatkiem są mocowane magnesami boczne panele.

MasterCase SL600M

Kolejna nowość to Cooler Master MasterCase SL600M. Wykonana z aluminium, o wysokich stopkach wygląda dość typowo dla wyższego segmentu obudów… tak długo jak nie spojrzymy do środka. Całość zbudowana jest według koncepcji “komina” wykorzystując naturalną grawitację, gdzie przepływ powietrza ma przebieg od dołu, do góry. Zapewniają go dwa wentylatory 200-milimetrowe. Obudowa posiada podświetlenie w tym, co nie jest z pewnością standardem, obejmujące także porty USB.

MasterCase H500M oraz H500

Zaprezentowany niedawno model MasterCase H500M pozostaje najwyższym przedstawicielem linii MasterCase H. Wyposażony w wymienny przedni panel (szkło hartowane lub solidna, metalowa siatka), bok ze szkła hartowanego, liczne możliwości konfiguracji wnętrza oraz kompatybilny z bardzo dużymi systemami chłodzenia, model ten zainteresuje z pewnością wymagających użytkowników, tak estetów, jak i overclockerów. Tańszym modelem jest natomiast nowy MasterCase H500. Także wyposażony w dwa duże wentylatory (200 mm) oraz wymienny panel przedni.

MasterBox MB511 i MasterBox MB520

Seria MasterBox wzbogaciła się właśnie o nowe modele. Dwa z nich są do siebie bardzo podobne, zarówno jeśli chodzi o wielkość, jak i możliwości. To co je odróżnia, to przedni panel. W MB511 najważniejszy jest przepływ powietrza, zatem producent postawił na przód z metalowej siatki. Natomiast w MB520 nieco ważniejsza jest estetyka. Stąd przezroczysty przedni panel, ujawniający znajdujące się tuż pod nim trzy podświetlane wentylatory.

MasterBox MB530P

Kolejna z nowości w serii MasterBox, model MB530P, może pochwalić się podobnym, agresywnym designem co MB510L, MB511 czy MB520. Tu jednak postawiono przede wszystkim na estetykę. W pełni przezroczyste panele znalazły się nie tylko na lewym boku obudowy, ale też na prawym i przednim panelu. Tym samym mamy pełen wgląd we wnętrze komputera. Boki wykonane z hartowanego szkła sprawiają, że obudowa nie tylko dobrze wygląda, ale także jest solidna.

MasterBox K500P

Zupełnie inne podejście prezentuje MasterBox K500P. Tutaj Cooler Master postawił na przepływ powietrza i ulepszone chłodzenie. I chociaż obudowa prezentuje się atrakcyjnie, to mniej tu przezroczystych powierzchni niż w MB530P. Większość stanowi bowiem metalowa siatka. Zamontowane wewnątrz wentylatory oraz osłona zasilacza zostały wyposażone w podświetlenie RGB.

MasterBox MB500 TUF Gaming Edition

TUF Gaming Alliance to swoiste porozumienie między kilkoma dużymi markami produkującymi sprzęt dla graczy. Celem jest tworzenie produktów wzajemnie kompatybilnych, o gamingowym charakterze. Nie powinno zatem dziwić, iż Cooler Master należy do tego grona. Nowa obudowa tajwańskiego producenta: MasterBox MB500 TUF Gaming Edition, to właśnie efekt tej współpracy. Jej system podświetlenia jest zgodny z oprogramowaniem największych producentów płyt głównych, a przestrzeń na zasilacz została wycięta w ten sposób, by zmieścić zasilacz MasterWatt TUF Gaming Edition tak, by ten był widoczny przez boczny panel.

Modyfikacje Cooler Master Case Mods

Cooler Master od dłuższego czasu wspiera ideę modowania obudów. Nie inaczej jest i podczas Computexu. Producent na swoim stoisku pokazał nowe elementy do samodzielnego modyfikowania wyglądu obudowy, w tym zaprojektowany wraz z modderem Nhenhopiohach model nawiązujący do popularnej gry PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG).