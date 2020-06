Sound BlasterX AE-5 Plus Pure Edition: Twój “świetlny” styl.

Creative Technology wprowadza swoje kolejne arcydzieło wśród kart dźwiękowych, Sound BlasterX AE-5 Plus Pure Edition, ulepszoną wersję docenianej poprzedniczki Sound BlasterX AE-5 Pure Edition. Nowa wersja zostaje wzbogacona o większe możliwości generowania dźwięku przestrzennego, które mają za zadanie spełnić wymagania entuzjastów gier komputerowych i fanów dobrego dźwięku. Wraz z podniesieniem poprzeczki dla jakości dźwięku wersja Pure Edition zwiększa poziom estetyki świetlnej zestawów dla graczy. W zestawie dostępne są 4 paski RGB w pełnej palecie 16,8 miliona kolorów, które zamienią każdy komputer w świetlne majstersztyk. System oświetlenia Aurora Reactive jest w pełni programowalne. Dodajmy kreatywność użytkownika a dostaniemy spektakularny dźwięk i hipnotyzujące efekty świetlne. Wersja Sound BlasterX Plus Pure Edition została wykończona białym metalicznym eleganckim lakierem co podniosło walory estetyczne samej karty dźwiękowej.

Sound Blaster AE-5 Plus Pure Ediotion – Spektakl światła i dźwięku.

Podobnie jak w przypadku standardowej wersji Sound BlasterX Plus, wprowadzonej na rynek konsumencki miesiąc temu, nowa wersja została wzbogacona o obsługę kodowania dźwięku Dolby Digital Live i DTS Connect Encoding, Sound BlasterX AE-5 Plus Pure Edition posiada więcej opcji ustawień dźwiękowych dla zewnętrznych urządzeń audio. Nowa wersja zapewnia jeszcze lepsze doznania z gier, filmów i muzyki nim to było wcześniej. Dodatkowo zostało zmienione oprogramowanie na dużo wydajniejsze Sound Blaster Command, które oferuje dużo przyjaźniejszy interfejs, więcej spersonalizowanych profili i ustawień. Uzupełnieniem atrakcyjnej ceny jest niezaprzeczalna wartość dodatków dla entuzjastów gier komputerowych. Sound BlasterX Plus Pure Edition dostępna jest w ograniczonym nakładzie.

Nowa wersja została zbudowana na podstawie docenionego Sound BlasterX AE-5, który był podwójnie wyróżniony na targach elektroniki użytkowej CES 2018 w kategoriach „Sprzęt i komponenty komputerowe” oraz „Akcesoria komputerowe”. Długa tradycja w tworzeniu kart dźwiękowych, technologii przetwarzania dźwięku Sound Blasterów, wielokrotnie nagradzany wzmacniacz słuchawkowy Xamp i przetwornik cyfrowo-analogowy ESS Sabre TM DAC 122dB 32-bit/384kHz to nieliczne tylko argumenty najlepszej karty dźwiękowej w swojej klasie. Była to również pierwsza na świecie karta dźwiękowa ze zintegrowanym kontrolerem RGB. Dlatego też stała się jedną z ulubionych kart dźwiękowych fanów dźwięku filmów i gier.

Cena i dostępność.

Karta dźwiękowa Sound BlasterX AE-5 Plus Pure Edition kosztuje 699PLN i jest dostępna na stronie www.creative.com.