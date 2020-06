PowerWalker: kompaktowe zasilacze awaryjne do domów i małych biur

Zasilacze UPS PowerWalker VI CSW to urządzenia, które cechują się niewielkimi gabarytami i estetycznym wzornictwem. Do tego mają czystą sinusoidę na wyjściu, a producent przygotował wiele wariantów o zróżnicowanej mocy i typie gniazdek. Każdy zatem powinien znaleźć model dopasowany do potrzeb.

Zasilacze awaryjne PowerWalker VI CSW to urządzenia wykonane w topologii line-interactive. Oferują one czystą sinusoidę na wyjściu i automatyczny regulator napięcia. Dzięki temu można wykorzystać je do zasilania urządzeń wrażliwych na jakość prądu, takich jak stacje robocze, serwery NAS czy sprzęt gamingowy. Czas potrzebny na przejście w tryb podtrzymania wynosi zazwyczaj sześć milisekund i powinien zagwarantować ciągłość pracy w sytuacjach podbramkowych.



Producent zwraca uwagę na nowoczesny i praktyczny, jego zdaniem, design. Zasilacze UPS PowerWalker VI CSW mają stosunkowo niewielkie gabaryty i pozwalają na wymianę ogniw. Łatwy dostęp do komory baterii ma zapewniać frontowy panel. Na tym ostatnim znalazł się ekran LCD wyświetlający dane o stanie urządzenia. Z kolei znajdujące się pod nim dwa porty USB o wydajności prądowej 2,1 A można użyć do ładowania innych sprzętów, np. smartfonów lub tabletów.

Ostatni port USB znalazł się z tyłu. Dzięki obsłudze interfejsu HID pozwala on na komunikację z UPS-em bez potrzeby korzystania z dodatkowego oprogramowania. Do zarządzania i monitoringu parametrów pracy urządzenia użytkownik może wykorzystać przygotowaną przez producenta aplikację ViewPower.

Zasilacze awaryjne PowerWalker VI CSW są już dostępne w sprzedaży. W ofertach polskich sklepów dostępne są następujące warianty:

• PowerWalker VI 600 CSW FR o mocy 360 W w cenie ok. 550 zł;

• PowerWalker VI 800 CSW FR o mocy 480 W w cenie ok. 600 zł;

• PowerWalker VI 1000 CSW FR o mocy 600 W w cenie ok. 700 zł;

• PowerWalker VI 1200 CSW FR o mocy 720 W w cenie ok. 800 zł;

• PowerWalker VI 1500 CSW FR o mocy 900 W w cenie ok. 1250 zł;