Seria RGB LIT – Sharkoon w futurystycznej odsłonie

Niemiecki producent Sharkoon prezentuje obudowy komputerowe RGB LIT 100 i RGB LIT 200, z najnowszej serii - RGB LIT. Obie wersje emanują elegancją i wyrafinowaniem, jak również mają obszerne wnętrza na wysokiej klasy sprzęt. W tym celu posiadają panele boczne z odblaskowego szkła hartowanego z wyrazistym oświetleniem RGB.

RGB LIT: dużo miejsca z wyrazistym podkreśleniem

Na przodzie za to znajdziemy klimatyczne podświetlenie z nadrukowanym odblaskowym wzorem. Daje to niesamowity efekt, szczególnie wieczorem, gdzie mamy ciemny pokój, a nasz komputer wygląda rodem jak na statku kosmicznym.

Wyrafinowanie w kolorze

Panel boczny przymocowany jest do tylnej części obudowy za pomocą ledwo widocznych i łatwych do usunięcia śrub skrzydełkowych. W celu zapewnienia optymalnego oświetlenia komponentów, adresowalny pasek LED zamontowano poniżej bocznego dla dodatkowego podkreślenia całej obudowy.

Połączenie stylu i rozwiązań. Oprócz zapierającego dech w piersiach wyglądu, RGB LIT oferuje funkcjonalność z różnymi przejściami kabli, praktyczny tunel zasilający i filtry przeciwpyłowe za każdym wlotem powietrza. Jest też dużo miejsca na sprzęt: zmieszczą się tam karty graficzne o długości do 35 cm, podobnie jak chłodzenie procesorów o wysokości do 15,7 cm i zasilacze o maksymalnej długości 21,5 cm. W obudowa zamontujemy do sześciu dysków SSD, które można umieścić w tunelu zasilającym lub za tacką płyty głównej. W tunelu klatka HDD / SSD oferuje miejsce na dwa kolejne dyski SSD lub dwa dyski twarde 3,5 ".

Optymalny przepływ powietrza

Zarówno w RGB LIT 100, jak i RGB LIT 200 posiadają wentylator 120 mm zainstalowany za przyciągającym wzrok panelem przednim, gwarantując przepływ powietrza przez pionowe wloty po obu stronach panelu. Kolejny wentylator 120 mm z tyłu uzupełnia przepływ powietrza. System chłodzenia można ulepszyć instalując do czterech dodatkowych wentylatorów: dwa z przodu i dwa u góry obudowy. Możliwe jest również zamontowanie chłodzenia wodnego.