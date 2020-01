INNO3D GeForce RTX 2080 Super iChill Frostbite - wydajność podana na zimno

Współczesne gry niejednokrotnie cechują się bardzo wysokimi wymaganiami sprzętowymi. W efekcie wydajna karta graficzna to podstawa komputera gamingowego. Do grania w wysokiej rozdzielczości potrzeba naprawdę potężnego GPU. Pytanie tylko - jak go właściwie schłodzić?

“Battlefield V”, “Assassin’s Creed: Odyssey” czy “Metro: Exodus” - to tylko kilka gier, do których, jeśli chcemy bawić się w rozdzielczości 4K, musimy być odpowiednio przygotowani. I nie chodzi o nastrój, wiedzę na temat gry czy tzw. skilla. Chodzi o odpowiedni sprzęt (chociaż wszystko powyższe też się przyda). Potrzebujemy bardzo wydajnej karty graficznej - ta ma znaczenie większe nawet niż CPU. Może zamiast wybierać model z tradycyjnym systemem odprowadzania ciepła warto sięgnąć po chłodzenie wodne?

Rozwiązanie, które sprawdziło się z powodzeniem przy chłodzeniu procesorów, może być też znakomitym wyborem w przypadku kart graficznych. INNO3D GeForce RTX 2080 Super iChill Frostbite to jedna z nielicznych kart wyposażonych w fabryczne chłodzenie wodne - dopracowane przez inżynierów firmy z Hong Kongu, może swobodnie uchodzić za bardziej pewne niż montowane samodzielnie. Model ten wykorzystuje wszystkie dobrodziejstwa nowej generacji kart graficznych Turing, a konkretnie odświeżonej serii NVIDIA GeForce RTX Super. Zastosowany tu GPU znakomicie radzi sobie z wymagającymi grami, nawet jeśli mamy uruchomiony tryb śledzenia promieni.

INNO3D GeForce RTX 2080 Super iChill Frostbite korzysta przy tym z chłodzenia iChill Frostbite. Efekty jego zastosowania są więcej niż tylko dostrzegalne. Jak podaje producent, w tych samych zadaniach, w których referencyjny GeForce RTX 2080 Super nagrzewa się do 83 stopni, chłodzona cieczą karta INNO3D rozgrzewa się jedynie do 65 stopni - wartości spotykanej raczej w kartach klasy niskiej niż w gamingowym high-endzie. To oczywiście daje dwie możliwości - albo karta pozostanie chłodna i cicha, albo z chłodzącego potencjału tego modelu wyciśniemy nieco więcej - podkręcając GPU. Dobrze jest mieć taki wybór.

Karta INNO3D GeForce RTX 2080 Super iChill Frostbite kosztuje ok. 3500 zł.

Specyfikacja:

• Taktowanie rdzenia boost [MHz]: 1845

• Złącza video: HDMI 2.0b, 3 x DisplayPort 1.4,

• Ilość pamięci RAM: 8 GB

• Rodzaj pamięci RAM: GDDR6

• Interfejs pamięci: 256-bit

• Przepustowość pamięci: 15,5 Gbps

• CUDA: 3072

• Rekomendowana moc zasilacza: 650 W

• Typ złącza: PCI-E 3.0 X16

• Długość karty [mm]: 265

• Wysokość karty [mm: 135