Delock wprowadza repeater sygnału DisplayPort 8K

Choć technologia bezprzewodowa jest wygodna, nie zawsze jest idealna. Tam, gdzie odległości są duże, a transmisja sygnału wideo musi być płynna zachodzi potrzeba jego wzmocnienia. Jedno z takich urządzeń – wzmacniacz sygnału, które ma poradzić sobie w takich sytuacjach pojawiło się w portfolio firmy Delock.

Repeater Delock 11474 jest zgodny ze standardem DisplayPort 1.4 i starszymi. Podłączony do dwumetrowego przewodu wychodzącego np. z komputera PC jest w stanie przekazać wzmocniony sygnał na kolejny kabel o długości do dziesięciu metrów. Tym samym można zestawić stabilne połączenie między sprzętem i ekranem oddalonymi o maksymalnie 12 metrów.



Urządzenie Delock DisplayPort 1.4 8K pozwala na przesył danych audio-wideo z prędkością do 32,4 Gbps, wspierając standard HBR3. Oznacza to, że dysponując kompatybilnym sprzętem możemy strumieniować multimedia w jakości 8K30 (7680 x 4320 px @ 30 Hz).

Wzmacniacz sygnału Delock DisplayPort 1.4 8K powinien trafić na polski rynek jeszcze w tym roku. Przewidywana cena to ok. 250 zł.



Dane techniczne:

• model: 11474

• wymiary (D x S x W): ok. 55 x 54 x 20 mm

• złącza:

o 20-pinowe DisplayPort (wejście i wyjście)

o zasilanie

• standard: DisplayPort 1.4, kompatybilny wstecz z 1.3, 1.2 i 1.1

• wspierane standardy: HBR3 (8,1 Gbps/kanał; do 32,4 Gbps sumarycznie)

• maks. rozdzielczość i długość kabla:

o 7680 x 4320 px @ 30 Hz przy 2 m przewodzie wejściowym i 10 m wyjściowym

• transmisja sygnału audio i wideo

• połączenie szeregowe urządzeń (kaskadowo)

Zawartość opakowania

• repeater DisplayPort

• zewnętrzny zasilacz

• instrukcja obsługi