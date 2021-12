SENNHEISER PREZENTUJE NOWE STUDYJNE SŁUCHAWKI HD 400 PRO

Firma Sennheiser zaprezentowała nowe profesjonalne słuchawki do miksowania, edycji i masteringu. Referencyjne słuchawki studyjne HD 400 PRO są doskonałym wyborem dla twórców poszukujących naturalnej i precyzyjnej reprodukcji dźwięku w celu dokładnej oceny miksów audio. HD 400 PRO oferują wygodną i lekką otwartą konstrukcję z miękkimi welurowymi nausznikami, co ułatwia wielogodzinną pracę w studiu. Producent dołączył do zestawu dwa odłączane kable: spiralny i prosty, dzięki czemu słuchawki można dostosować do różnych preferencji użytkowania.

„Z przyjemnością przedstawiamy pierwsze otwarte słuchawki studyjne z linii Sennheiser PRO. Podczas edycji i miksowania profesjonaliści potrzebują szczegółowości i uczciwości brzmienia i to właśnie zapewniają HD 400 PRO. Dzięki liniowej reprodukcji w wysokiej rozdzielczości te słuchawki są niezawodnym punktem odniesienia do tworzenia wyjątkowych miksów dźwiękowych” – skomentował Gunnar Dirks, Product Manager, Professional Audio.

Zaprojektowane z myślą o precyzji

HD 400 PRO charakteryzują się szerokim pasmem przenoszenia od 6 do 38000 Hz, aby przekazać producentom muzycznym pełne informacje o ich miksie. Opracowane przez Sennheisera 120-omowe przetworniki są wyposażone w membranę wykonaną ze specjalnej mieszanki polimerów, która wraz z potężnymi magnesami zapewnia głębszy, ale całkowicie czysty i dokładnie zdefiniowany bas. Zniekształcenia są poniżej 0,05% (mierzone przy 1 kHz, 90 dB SPL).

HD 400 PRO dokładnie odtwarzają dźwięk nawet poza słyszalnym zakresem częstotliwości, zapewniając nieograniczony dostęp do pełnej szczegółów harmonii i nastroju w muzyce, jednocześnie ujawniając bogaty, wyrazisty dół.

Zaprojektowane z myślą o przestronności

Przetworniki w HD 400 PRO są ustawione pod niewielkim kątem, starannie odtwarzając optymalną trójkątną pozycję odsłuchową, w jakiej użytkownik znajduje się podczas odsłuchu na głośnikach monitorowych w studiu nagraniowym. Ponadto otwarta konstrukcja HD 400 PRO zapewnia naturalną propagację dźwięku, niezakłóconą przez układy akustyczne wymagane w słuchawkach zamkniętych. Oba aspekty tworzą szeroką, przestronną, neutralną i przejrzystą scenę dźwiękową, co pozwala producentom audio pracować pewnie, wiedząc, że ich miks trafia do słuchaczy dokładnie w takiej postaci, jak go nagrali.

Zaprojektowane z myślą o komforcie

Słuchawki HD 400 PRO charakteryzują się wysokim komfortem, który pozwala tworzyć dłużej. Starannie zaprojektowany ultralekki pałąk pozwala ustawić nauszniki na odpowiednim miejscu, przy minimalnym nacisku na uszy. Miękkie welurowe poduszki nauszników umożliwiają użytkownikom skupienie się na projektach, a otwarta, wokółuszna konstrukcja zapewnia wystarczającą wentylację, aby uszy nie przegrzewały się nawet podczas wielogodzinnych sesji miksowania.

Część wtyczek monitorujących Dear Reality

HD 400 PRO mogą być używane z pluginami Dear Reality do monitorowania słuchawkowego, które dzięki zaawansowanej technologii dźwięku przestrzennego tworzą wirtualny pokój miksowania ze starannie zaprojektowaną akustyką. Słuchawki zostały już zintegrowane z funkcją Spatial Headphone Compensation w dearVR MIX. Możliwość integracji z dearVR MONITOR ukaże się pod koniec tego roku.

Słuchawki HD 400 PRO są dostępne w sprzedaży w cenie katalogowej 1149 PLN. W zestawie oprócz słuchawek znajdzie się 3-metrowy kabel spiralny i 1,8-metrowy kabel prosty, wyposażone we wtyczkę jack 3,5 mm do przenośnych źródeł dźwięku. Dołączony adapter 6,3 mm umożliwia podłączenie słuchawek do pulpitu mikserskiego lub interfejsu audio.