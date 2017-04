Samsung Galaxy Note 8 - prawdopodobna specyfikacja

Według najnowszych doniesień firma Samsung zastosuje w Galaxy Note 8 podwójny aparat fotograficzny. Do sieci wypłynęły też inne informacje na temat tego phabletu.



Nowość według analityka Ming-Chi Kuo ma być wyposażona w 6,4 calowy ekran OLED o rozdzielczości 3200 x 1800 pikseli. Do tego będziemy mieli tutaj cieńsze ramki niż w Note 7, co pomimo większej wielkości wyświetlacza zapewni smuklejszy wygląd urządzenia. Wszelkie informacje wydają się w miarę pewne, bowiem ich autorem jest ten sam człowiek, który przewidział specyfikację techniczną obecnej generacji iPhone'ów. Do dyspozycji będziemy mieli także czytnik linii papilarnych. Podwójny aparat ma oferować szerokokąty obiektyw 13 MPix i optyczną stabilizację obrazu. Poprzednie doniesienia mówiły, że pod maską znajdzie się ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 835 z grafiką Adreno 540 lub autorski układ Exynos 8895. Do tego 6 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na pliki.



Premiera Samsung Galaxy Note 8 powinna mieć miejsce już w kolejnym kwartale 2017 roku.