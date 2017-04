Zotac ZBOX CI327 - nowy mini PC

Firma Zotac poszerzyła swoją ofertę o nowy model miniaturowego komputera CI327, który będzie sprzedawany w kilku wersjach z różnymi podzespołami. Zapewni on bezgłośną pracę (pasywne chłodzenie) i będzie w stanie poradzić sobie z odtwarzaniem materiałów w jakości 4K.



Na pokładzie Zotaca znajdziemy czterordzeniowy procesor Intel Celeron N3450 taktowany zegarem 1,1 GHz (2,2 GHz w Turbo), który wykonany jest w 14 nm procesie produkcji, do 8 GB pamięci DDR3L o taktowaniu 1866 MHz (moduły SO-DIMM), a także układ graficzny Intel HD Graphics 620. Do wyboru będziemy mieli wersję bez dysku twardego, z SSD 2,5 cala o pojemności 128 GB lub SSD M.2 o pojemności 32 GB. Na pokładzie znalazł się również czytnik kart pamięci SD/SDHC/SDXC, złącza audio (słuchawkowe i mikrofonowe) i porty USB 3.0 (Typu-A i Typu-C). Do dyspozycji mamy także moduły Wi-Fi 802.11ac i Bluetooth 4.2.



Panel z tyłu oferuje dwa złącza USB 2.0, jedno USB 3.0, dwa gigabitowe porty sieciowe, wyjście na antenę oraz złącze zasilania. Monitor podłączymy poprzez HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 i VGA. Sprzęt można kupić z systemem Windows 10 Home lub bez. Cena komputera Zotac ZBOX CI327 wyniesie około 150 dolarów za podstawową opcję.