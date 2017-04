EVGA GeForce GTX 1080 Ti K|NGP|N Edition zapowiedziana

Vince Lucido, który jest bardziej znany pod pseudonimem K|NGP|N zapowiedział czwartą generację kart graficznych z serii K|NGP|N marki EVGA. Znany overclocker zrobił to przy okazji prezentacji wyniku 13425 punktów w teście 3DMark Time Spy, który uzyskał właśnie na karcie GeForce GTX 1080 Ti K|NGP|N Edition.



Model ten pracował z zegarem 2531 MHz i był chłodzony ciekłym azotem. Wiele wskazuje na to, że nowy produkt, podobnie jak poprzednicy będzie oferował potężną sekcję zasilania. Do zasilania mogą być potrzebne minimum dwie, a może i trzy wtyczki PEG 8-pin.



Jesteśmy już parę tygodni po prezentacji GeForce GTX 1080 Ti, jednak nadal na rynek wchodzą nowe modele. K|NGP|N Edition powinna mieć możliwość uzyskania bardzo wysokich wartości podkręcania i nie tylko przy chłodzeniu za pomocą ciekłego azotu. Dokładna specyfikacje powinna trafić do sieci już niebawem.