Samsung C34H890 - nowy monitor 34 cale

Firma Samsung wprowadzi na rynek nowy model monitora, który zapewni nam bardzo dużą przestrzeń roboczą i świetną jakość obrazu. Nowość będzie pozwalała na pracę z kilkoma otwartymi oknami i rozgrywkę w dynamiczne gry.



Samsung C34H890 będzie posiadał matrycę SVA o wielkości 34 cali i rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli. Częstotliwość odświeżania wynosi 100 Hz, a czas reakcji to 4 ms. Wykorzystywana jest tutaj technologia FreeSync, która działa w zakresie od 48 do 100 Hz. Wyświetlacz jest zakrzywiony o promieniu krzywizny 1800 mm (1800R). Kontrast statyczny wynosi 3000:1, a standardowa jasność to 300 cd/m2. Monitor zapewni nam 99,5% pokrycie palety sRGB i wyświetlenie 16,7 miliona kolorów. Kąty widzenia wynoszą 178 stopni w pionie i poziomie. Do dyspozycji mamy złącza: HDMI 2.0, DisplayPort 1.2a i USB Typu-C (działa jako DisplayPort). Poza tym do dyspozycji jest gniazdo słuchawkowe i trzy porty USB 3.0.



Monitor posiada kilka trybów i ustawień pod konkretne zastosowania. Mamy możliwość też wyświetlenia obok siebie dwóch obrazów z dwóch urządzeń podłączonych do C34H890. Jego cena niestety nie jest jeszcze określona.