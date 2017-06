Enermax ETS-T40F AM4 Edition

Firma Enermax wprowadziła do swojej oferty nowy model chłodzenia CPU o nazwie ETS-T40F, który trafi do sklepów w trzech różniących się wyglądem wersjach. Wszystkie będą zgodne z podstawką AM4.



Enermax ETS-T40F zbudowany został z aluminiowych finów, czterech rurek termoprzewodzących i jednego wentylatora. Wymiary coolera to 126 x 41 x 161,7 mm, a jego waga wynos 460 gramów. Może on odprowadzić energię cieplną z procesorów o TDP wynoszącym maksymalnie 200 W. Cooler będzie występował w kilku wersjach:

ETS-T40F-TBA - wentylator T.B.Silence PWM o prędkości 800 – 1800 obr./m (400 – 900 obr./m z dołączonym adapterem)

ETS-T40F-BKA - wentylator T.B.Apollish PWM o prędkości 800 – 1800 obr./m

ETS-T40F-RFA - wentylator Winglet PWM o wielkości 140 mm i prędkości 500 – 1200 obr./m

Wszystkie modele zgodne są z podstawkami Intel: LGA 775/115x/1366/2011(v3)/2066 oraz AMD: FM1/FM2(+)/AM2(+)/AM3(+)/AM4. Cena coolera wyniesie 150 złotych.