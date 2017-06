Firma Gigabyte poszerzyła swoją ofertę kart graficznych o tytułowy model, który będzie fabrycznie podkręcony i otrzyma blok chłodzenia wodnego. Poza tym jednostka ta ma być podatna na dodatkowe OC i sprawdzi się głównie w rozwiązaniach VR.



Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Aorus Waterforce WB Xtreme Edition 11G to model, który oparty jest na wersji standardowej chłodzonej powietrzem. Tutaj mamy jednak sekcję zasilania w schemacie 12+2 i dwie ośmiopinowe wtyczki zasilania. Karta oferuje dwa tryby pracy: Gaming, gdzie zegar bazowy wynosi 1607 MHz, a zegar Boost 1721 MHz, oraz OC, gdzie zegar bazowy ma częstotliwość 1632 MHz, a zegar Boost 1746 MHz. Nie zabrakło oczywiście 11 GB pamięci GDDR5X, która pracuje z zegarem 11448 MHz. Użytkownik ma do dyspozycji wyjścia wideo: DVI, trzy DisplayPort 1.4 i dwa HDMI 2.0b. Za pomocą dodatkowego HDMI możemy podłączyć gogle VR. Za chłodzenie odpowiada blok wodny, który odprowadza energię ze wszystkich elementów płytki drukowanej.



Karta jest podświetlana, a kolory możemy dopasować samodzielnie do potrzeb. Cena Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Aorus Waterforce WB Xtreme Edition 11G nie została jeszcze ujawniona.