Rozwiązania GPON od TP-Link: 8-portowy OLT i dwa urządzenia klienckie ONT

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom małych i średnich operatorów Internetu, TP-Link w prowadza do swojej oferty kompleksowe rozwiązanie GPON. Producent wprowadza pięć nowych urządzeń przeznaczonych do budowy gigabitowych pasywnych sieci optycznych. Na szczególną uwagę zasługują 8-portowy terminal OLT P1201-08 oraz router Archer XR500v – urządzenie klienckie ONT wyposażone w WiFi AC1200 i cztery gigabitowe porty Ethernet. Portfolio produktów GPON TP-Link uzupełniają 1-portowy ONT TX-6610 oraz wkładki SFP PLT12-B+ i PLT12-C+.

P1201-08 to pierwszy terminal GPON OLT w portfolio TP-Link. Wyposażony został w 2 uplinkowe sloty SFP+ (10 Gb/), 4 uplinkowe porty Combo (SFP/gigabit Ethernet) oraz 8 portów GPON, w których można zastosować wkładki klasy B+ lub C+. Maksymalny split na port wynosi 1:128, a przepustowość 2,5 Gb/s (do klienta) / 1,25 Gb/s (od klienta). Do terminala P1201-08 można podłączyć maksymalnie 1024 użytkowników.

Urządzenie wspiera standardy OMCI ITU-T G.984 i G.988 i funkcje zarządzania L2, takie jak agregacja portów, VLANy, QoS, multicasty czy ACL. Zarządzanie odbywa się poprzez terminal (CLI) lub system zarządzania EMS. Do konfiguracji dostępne są porty: konsolowy RJ45, USB typu C oraz port out-band (100/1000BASE-TX). OLT TP-Link to urządzenie 1U z możliwością montażu w szafie 19” wyposażone w dwa wbudowane zasilacze AC.

Archer XR500v to router GPON ONT wyposażony w złącze typu SC/APC. Urządzenie pracuje w standardzie 802.11ac oferując użytkownikom do 1200Mb/s łącznej przepustowości w dwóch pasmach – do 867Mb/s w paśmie 5Ghz i do 300Mb/s w paśmie 2.4Ghz. Za zasięg WiFi odpowiadają dwie dookólne anteny zewnętrzne. Router umożliwia podłączenie urządzeń kablowych za pomocą 4 gigabitowych portów Ethernet i 2 portów telefonicznych RJ11.

Dodatkowym atutem urządzenia jest port USB umożliwiający podłączenie drukarki, dysku lub modemu 3G/4G. Podłączenie modemu 3G/4G domyślnie uruchamia funkcję fail-over powalającą na dodatkowe zabezpieczenie wrażliwych klientów w razie fizycznej awarii światłowodu. W momencie wystąpienia awarii XR500V automatycznie przełączy klienta na internet LTE aby uniknąć przerw w dostępnie do sieci.

Archer XR500v idealnie nadaje się do dostarczania usług triple-play – jedno urządzenie wystarczy, by dostarczyć do domu klienta usługę internetową, telefonię VoIP oraz IPTV. Dzięki obsłudze OMCI i TR-069 router umożliwia zdalną konfigurację i zarządzanie.

TX-6610 to terminal GPON ONT wyposażony w port SC/APC. Urządzenie pozwala na dostęp do szybkich połączeń internetowych za pomocą portu GPON i współdzielenie go dzięki gigabitowemu portowi Ethernet. Dzięki obsłudze OMCI możliwe jest zdalne zarządzanie urządzeniem.