Rozświetl swój cooler AMD Wraith Prism dzięki Razer Chroma

Firma Razer, wiodąca na świecie marka lifestylowa dla graczy oraz producent wysokowydajnych technologii obliczeniowych, graficznych i wizualizacyjnych, poinformowała, że AMD Wraith Prism - cooler do procesorów z podświetleniem LED RGB (w zestawie z procesorami AMD Ryzen 7 i 9 generacji), otrzyma pełne wsparcie dla Razer Chroma. Dzięki możliwościom jakie daje Razer Chroma Connect, Wraith Prism będzie w pełni kompatybilny z oprogramowaniem Synapse 3, oferując tym samym w pełni konfigurowalne i synchronizowalne podświetlenie*.

Cooler AMD Wraith Prism z oświetleniem LED RGB, w zestawie z nowymi procesorami AMD Ryzen ™ 7 i 9 trzeciej generacji, będzie obsługiwać Razer Chroma już od daty premiery.

Dzięki Chroma Connect użytkownicy będą mogli zsynchronizować podświetlenie wentylatorów Wraith Prism z pozostałymi urządzeniami kompatybilnymi z Razer Chroma. Obejmuje to m.in możliwość wyboru jednego lub więcej kolorów z palety 16,8 miliona barw. Gracze mogą również zdecydować się na użycie efektownej kaskady kolorów przepływających między klawiaturą a obudową komputera. Użytkownicy mogą też po prostu włączyć któryś z licznych, prekonfigurowanych efektów świetlnych RGB. Zintegrowane z grami automatyczne podświetlenie poprawi immersję każdej rozgrywki.

Program Chroma Connect to inicjatywa firmy Razer oraz wielu innych producentów sprzętu dla graczy, dzięki której synchronizowalne podświetlenie RGB trafia do szerokiej gamy komponentów (pamięci i płyt głównych), urządzeń peryferyjnych (klawiatury i myszki) oraz przestrzeni domowych. Marki wspierające Chroma Connect to m.in MSI, ASRock, Thermaltake i Lian Li. Pełną listę uczestniczących w programie producentów można znaleźć tutaj.

Wraith Prism będzie dołączany do wszystkich procesorów w pudełku (do komputerów stacjonarnych) 3. generacji AMD Ryzen 7 oraz Ryzen 9:

AMD Ryzen 7 3700X

AMD Ryzen 7 3800X

AMD Ryzen 9 3900X

AMD Ryzen 9 3950X (zadebiutuje we wrześniu 2019)

Wraith Prism będzie również dostępny w zestawie z AMD Ryzen 7 2700X ostatniej generacji.