Nighthawk M2 – nowa jakość WiFi w podróży

Nighthawk M2 (MR2100) to kolejny bezprzewodowy router od firmy NETGEAR, który pozwala na osiągnięcie niezrównanego poziomu dostępu do mobilnej sieci szerokopasmowej oraz niezwykle szybkich połączeń dla wielu urządzeń.

Kompaktowa obudowa routera mobilnego Nighthawk M2 kryje w sobie procesor Qualcomm SDX24, działający w paśmie 4G (700/900/1800/2100/2600 MHz) oraz 3G (850/900/1900/2100 MHz). Oprócz tego urządzenie, działające w standardzie Gigabit LTE z modemem LTE Cat. 20, zostało zoptymalizowane pod kątem osiągania prędkości pobierania do 2 Gb/s.

Co ważne, M2 został wyposażony w dotykowy ekran LCD (2,4 cale), dzięki któremu zarządzanie siecią i ustawieniami jest niezwykle proste — można wygodnie monitorować zużycie danych, wyświetlać nazwę i hasło sieci WiFi, siłę sygnału sieci komórkowej oraz zarządzać ustawieniami urządzenia i sieci.

Router umożliwia również odciążenie połączenia LTE do opcjonalnego (publicznego lub prywatnego) punktu dostępu za pośrednictwem sieci WiFi lub Ethernet. Sprawia to, że M2 zapewnia szybką alternatywę dla szerokopasmowego dostępu do Internetu bez utraty prędkości - niezależnie od tego, czy przeglądamy Internet, czy też oglądamy ulubione programy. Warto podkreślić, że MR2100 może dostarczyć sieć WiFi dla 20 urządzeń, wykorzystując w tym celu zarówno pasmo 2.4GHz, jak i 5GHz.

Co ważne, urządzenie pozwala na zarówno przesyłanie strumieniowe multimediów z napędu pamięci USB flash lub zewnętrznego dysku twardego do wszystkich podłączonych urządzeń, jak i szybkie przesyłanie filmów podczas podróży. Nie bez znaczenia jest tu również trwały akumulator (5040mAh), zapewniający całodzienną pracę. Z kolei dzięki usprawnionej funkcji Jump Boost można ładować inne urządzenia, gdy poziom naładowania ich akumulatorów jest niski.

Na koniec warto dodać, że M2 nie wymaga oprogramowania do instalacji. Można go zatem w prosty sposób skonfigurować w ciągu zaledwie kilku minut.