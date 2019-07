Nowe monitory Philips z kamerą i stacją dokującą USB-C

Firma MMD – producent monitorów marki Philips – ogłosił premierę dwóch nowych modeli. Philips 241B7QUBHEB i 272B7QUBHEB cechują się eleganckim designem i parametrami, które sprawdzą się szczególnie w zastosowaniach biurowych i biznesowych.

Wyrazisty obraz

Najnowsze propozycje od Philipsa wyposażone są odpowiednio w 24 i 27-calowe matryce IPS w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) oraz QHD (2560 x 1440 px) przy odświeżaniu na poziomie 75 Hz. Jakość obrazu jest dodatkowo wzbogacona dzięki technologii Ultra Wide-Color, poszerzającej spektrum kolorów i zapewniającej bardziej wyrazisty i naturalny obraz.

Narzędzie biznesowe

Modele 241B7QUBHEB i 272B7QUBHEB wyróżniają się szeregiem usprawnień wpływających na komfort użytkowania. Monitory wyposażono w stację dokującą USB-C z obsługą DisplayLink. Dzięki stacji możliwe jest m.in podłączenie laptopa za pomocą jednego złącza. Przesyła ono jednocześnie obraz, dźwięk, sygnał Ethernet i dodatkowo zasila urządzenie. Stacja umożliwia również wygodne podłączenie myszki, klawiatury i innego rodzaju akcesoriów.

Technologia DisplayLink pozwala na podłączenie do monitora urządzeń wyposażonych w port USB 2.0 lub nowszy i przesyłanie za jego pomocą danych oraz sygnału obrazu. To rozwiązanie pozwala w łatwy sposób na znaczące zwiększenie przestrzeni roboczej dla użytkowników starszych modeli laptopów, które nie są wyposażone w port USB-C z DisplayPort Alternate Mode. Podłączenie starszych urządzeń do monitorów Philips 241B7QUBHEB i 272B7QUBHEB nie wymaga zatem zakupu dodatkowych adapterów.

Dodatkowo, wyjście DisplayPort daje możliwość połączenia ze sobą kilku wyświetlaczy przy użyciu pojedynczego przewodu. Szybki transfer danych np. z dysków zewnętrznych zapewni kompatybilność ze standardem USB 3.2.

Rozpoznawanie twarzy i ergonomiczna podstawa

Monitory posiadają zabezpieczenie biometryczne w postaci wbudowanej kamerki kompatybilnej z funkcją Windows Hello. Umożliwia ona logowanie do systemu po wykryciu twarzy konkretnego użytkownika.

Dzięki ergonomicznej stopce SmartErgoBase, użytkownik może regulować położenie ekranu w zakresie obrotu w poziomie, nachylenia czy wysokości, na której znajduje się wyświetlacz. Możliwe jest także ustawienie monitora w trybie portretowym (pivot). W razie potrzeby, monitory można umieścić na uchwycie VESA (100 x 100 mm), co ułatwia również tworzenie konfiguracji wielomonitorowych.

Przyjazny środowisku

Tworzywa sztuczne wykorzystywane do produkcji monitorów Philips 241B7QUBHEB i 272B7QUBHEB w 85% pochodzą z odzysku. Dodatkowo, technologia PowerSensor zapewnia oszczędność energii. Za pomocą promieni podczerwonych monitor sprawdza czy znajduje się przed nim użytkownik i wyłącza ekran w przypadku jego nieobecności. Pozwala to na obniżenie kosztów zużycia energii i wydłużenie okresu eksploatacji monitora.

Cena i dostępność

Modele Philips 241B7QUBHEB oraz Philips 272B7QUBHEB są dostępne w sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej 1 539 zł dla wersji 24-calowej oraz 2 319 zł dla wersji 27-calowej.