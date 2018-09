Rozrywka w czterech wymiarach

Lenovo Yoga 530 to wszechstronna maszyna, której zadaniem jest zapewnić dostęp do rozrywki na najwyższym poziomie, nie rezygnując przy tym ze swoich głównych atutów jak funkcjonalność oraz mobilność. Ten stylowy laptop konwertowalny do pracy i zabawy oficjalnie trafił na półki polskich sklepów.

Styl i elegancja

Lenovo Yoga 530 została zamknięta w niezwykle smukłej i nowoczesnej aluminiowej obudowie dostępnej w trzech, odpowiadających na najnowsze trendy kolorach: Onyx Black, Mineral Grey, Liquid Blue. Yoga 530 w porównaniu do poprzedniego modelu – 520 – została odchudzona i waży zaledwie 1,6 kg. Jej wymiary również uległy zmniejszeniu i wynoszą 328 x 224 x 17,6 mm. Oznacza to, że nowy model jest o 11% smuklejszy od poprzedniego. Notebook dostępny jest w wersji z 14 – calowym wyświetlaczem ze zwężoną dwustronnie ramką, której rozmiar wynosi zaledwie 8,8 mm. Dotykowy ekran o rozdzielczości Full HD 1920x1080 pikseli z matrycą IPS zapewnia szerokie kąty widzenia, naturalne odwzorowanie barw i wyrazisty obraz.



Na cztery sposoby

Jak przystało na laptop konwertowalny Yoga 530 pracuje w czterech różnych trybach: laptopa, podstawki, namiotu i tabletu. Dostosowuje się tym samym do sposobu pracy użytkownika. Jej konwertowalna konstrukcja daje jeszcze więcej możliwości. W biurze, podczas korzystania z funkcji pakietu Office lub pisania dłuższych tekstów na klawiaturze idealnie sprawdzi się tradycyjne ustawienie laptopa. W czasie spotkania biznesowego z klientem lub przyjaciółmi można skorzystać z pozycji podstawki i wygodnie prezentować dane używając przy tym funkcji dotykowego ekranu. Lenovo Yoga 530 zapewnia niespotykaną elastyczność - w mgnieniu oka zmienia się w duży tablet lub namiot, który jest fantastyczną pozycją do uczestniczenia w wideokonferencjach. Ten ostatni tryb równie idealnie sprawdza się podczas oglądania ulubionych seriali, programów i filmów.



Mobilność

Yoga 530 potrafi sprostać wyzwaniom stawianym przez codzienność. Jej konstrukcja oraz lekka waga zostanie doceniona przez osoby w częstym ruchu, którym zależy na wysokiej mobilności urządzenia. Dodatkową zaletą sprzętu jest bateria pozwalająca na nawet 10 godzin ciągłej pracy. Lenovo Yoga 530 może pracować od świtu do zmierzchu, dzięki czemu noszenie ze sobą zasilacza nie musi być koniecznością. Gdyby jednak bateria wyczerpała się, wystarczy podpiąć laptopa do zasilacza na 15 minut, aby móc później cieszyć się nawet 2 godzinną pracą.

Najwyższa jakość obrazu i dźwięku

Jakość obrazu i dźwięku to istotny parametr, który coraz częściej wpływa na wybór danego laptopa przez konsumenta. Ma to później ogromne przełożenie na komfort pracy i rozrywki. Na tym polu Yoga 530 wypada bardzo dobrze. Oferowana jest z 14-calowym ekranem FHD o jasności sięgającej 250 nitów. Dzięki wąskim ramkom oglądanie filmów czy seriali jest jeszcze przyjemniejsze. Ponadto zainstalowane głośniki z technologią Dolby® Audio Premium™ pozwalają doświadczyć przestrzennego dźwięku, dostarczając jakość kina domowego w wirtualnym otoczeniu.

Duża moc nie tylko do pracy

Yoga 530 doskonale kamufluje swój potencjał. Aluminiowa obudowa skrywa do wyboru procesory dwóch czołowych producentów tych podzespołów na świecie – Intel oraz AMD. Ten pierwszy znajduje się pod postacią Intel® Core™ 8 generacji, na czele z nowym, czterordzeniowym i7, który zapewni maszynie aż 30-procentowy przyrost mocy względem poprzedniej generacji. Natomiast AMD oferuje wydajną, czterordzeniową jednostkę Ryzen 7 2700U. Opcjonalnie laptop w wersji z procesorem Intel® wyposażony jest w kartę graficzną NVIDIA® GeForce MX130. To w połączeniu z wyświetlaczem w jakości FHD tworzy wyjątkowe doznania podczas rozrywki. Za płynność i stabilność odpowiada również nawet 16 GB pamięci RAM DDR4. Dysk SSD - pracujący na złączu PCie - o pojemności do 512 GB przyspiesza uruchamianie systemu, aplikacji, a także transfer plików. Czytnik linii papilarnych pozwala na błyskawiczne zalogowanie się do urządzenia, ale również gwarantuje bezpieczeństwo. Yoga 530 posiada przydatne porty, w tym USB-C dedykowany współpracy z wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości, wydajnymi urządzeniami do przechowywania danych. Laptop może też rejestrować i edytować wiele strumieni wideo w czasie rzeczywistym lub połączyć szeregowo inne urządzenia, aby ułatwić sobie pracę. Oprócz tego na pokładzie Yoga 530 znajdują się 2 porty USB 3.0 typu A. Użytkownicy docenią również zainstalowany w obudowie czytnik kart pamięci, złącze HDMI oraz audio jack. Tym samym Yoga 530 to kompletny laptop, który świetnie sprawdzi się jako mobilne centrum rozrywki przy zachowaniu wysokiej kultury pracy.

Daj się ponieść kreatywności

Najnowsza propozycja Lenovo może współpracować z rysikiem Lenovo Active Pen 2, który dostępny jest jako osobne akcesorium. Działa z Windows Ink dzięki czemu można puścić wodze fantazji i wykorzystać laptop także do projektowania, szkicowania oraz tworzenia notatek na wyświetlanych dokumentach. Rozszerzone możliwości sprawdzą się zarówno w zawodach kreatywnych, przy projektowaniu wnętrz, ale też u rysowników oraz w zastosowaniu biznesowym. Nic tak nie usprawnia pracy, jak notatki robione na bieżąco i możliwość wygodnego nanoszenia poprawek i uwag na gotowych dokumentach, projektach i prezentacjach. Dzięki niezwykłej precyzji (4096 poziomów nacisku) oraz technologii Palm Rejection, rysik imituje wrażenia charakterystyczne dla notowania na papierze. Funkcja Windows Ink dostępna bezpośrednio z paska zadań umożliwia zapisywanie swoich myśli na bieżąco, jednocześnie mając możliwość ich formatowania lub przesłania do innych urządzeń.

Lenovo Premium Care

Yoga 530 objęta jest programem Lenovo Premium Care, który w przypadku niespodziewanej awarii gwarantuje klientom naprawę sprzętu w trakcie 5 dni roboczych albo zwrot pieniędzy. Po tym okresie konsumenci mogą liczyć na odszkodowanie w wysokości 100% ceny zakupu oraz naprawiony sprzęt. Akcją objęte są laptopy konwertowalne Yoga zaczynając od serii 500, a kończąc na najnowszych modelach, tj. Yoga 920, 730 czy debiutująca 530.

Aby móc skorzystać z oferty Lenovo Premium Care należy zarejestrować zakup na stronie www.lenovopremiumcare.pl w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu.

Ceny i dostępność

Laptopy Lenovo Yoga 530 w wersji 14” dostępne są w sprzedaży m.in. w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD oraz X-kom w cenie od 2 299 zł.