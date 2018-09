Rapoo V310 – laserowa mysz dla graczy

Bogata oferta sprzętu dla graczy sprawia, że poszukując produktu dla siebie możesz poczuć się zagubiony. Mnogość parametrów, rozpiętość cenowa, a nawet różnorodny wygląd sprzętu sprawiają, że wybór jest coraz trudniejszy. Jeśli szukasz dobrej myszy do grania warto przyjrzeć się ofercie Rapoo, w której nawet najbardziej wymagający gracz znajdzie coś dla siebie, a w portfelu zostaną jeszcze środki na zakup nowej gry. Poznaj mysz Rapoo V310 z sensorem laserowym 8200 DPI, programowalnymi przyciskami, wbudowaną pamięcią oraz podświetleniem LED.

Podczas grania ważne są zarówno parametry techniczne myszy jak i jej ergonomia. Konstrukcja V310 sprawia, że dłoń nie męczy się nawet podczas wielogodzinnych rozgrywek. Mysz wykonana jest z przyjemnych w dotyku gumowanych materiałów, które wpływają nie tylko na wagę gryzonia (150 g), ale przede wszystkim poprawiają pewność chwytu. Na spodzie znajdują się cztery ślizgacze zwiększające płynność ruchu. Mysz ma wymiary 124 mm x 76 mm x 41 mm, a jej konstrukcja przystosowana jest do wygodnej obsługi prawą ręką. Posiada przewód w oplocie o długości 1,8 m oraz pozłacane złącze USB, co zapewnia wysoką trwałość.

Z Rapoo V310 będziesz świetnie przygotowany do każdej rozgrywki. Mysz posiada precyzyjny sensor laserowy z możliwością regulacji czułości w zakresie od 400 DPI do 8200 DPI. Maksymalna szybkość ruchu to 150 IPS, przyspieszenie 30G, a częstotliwość raportowania można ustawić w zakresie od 125Hz do 1000Hz.

Programowalne przyciski oraz podświetlenie LED umożliwiają dostosowanie myszy do indywidualnych preferencji i ulubionych gier. Wbudowana pamięć pozwala na zapisywanie własnych konfiguracji (makra, ustawienia DPI, efekty świetlne) bezpośrednio w myszy. Dedykowane oprogramowanie umożliwia przypisanie określonych funkcji do wybranych przycisków oraz ustawienie makr zgodnie z potrzebami. V310 ma wiele trybów wielokolorowego (RGB) systemu podświetlenia LED, między innymi tryb zmiany koloru według własnych ustawień, tryb APM, efekt oddychania czy tryb wykrywania bliskości.

Mysz RapooV310 dostępna jest w sprzedaży w cenie od 222 zł i objęta jest 24-miesięczną gwarancją.