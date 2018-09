Inno3D GeForce RTX 2080 Ti X2 OC - karta graficzna dla wymagających na 2019 rok

Do końca 2018 roku wprawdzie zostało jeszcze sporo czasu, ale już teraz nietrudno przewidzieć jakie karty graficzne będą rządziły niepodzielnie wśród najwydajniejszych konstrukcji w przyszłym roku. GeForce’y RTX 2080 Ti to topowe rozwiązania NVIDII, a Inno3D pokazało już kilka gotowych kart z tym GPU. Jedną z nich jest model z dopiskiem X2 OC.

Pokazane oficjalnie w sierpniu GeForce’y RTX na sklepowe półki trafiają dopiero teraz. Wliczają się w to konstrukcje referencyjne, jak i te wyposażone w autorskie systemy chłodzenia opracowane przez producentów kart graficznych. Inno3D GeForce RTX 2080 Ti X2 OC jest pozornie bliski kartom referencyjnym.

Dwa wentylatory i dużo miedzi

Jeżeli rozebralibyśmy cały układ chłodzenia w Inno3D GeForce RTX 2080 Ti X2 OC, naszym oczom ukazałaby się m.in. potężna miedziana płyta. Wewnątrz znajduje się tzw. komora parowa - odpowiednio ukształtowana przestrzeń umożliwiająca szybki transfer ciepła między powierzchniami. Na miedzianej płycie natomiast zamontowano bardzo gęsto żebrowany radiator, który odbiera ciepło z płyty, a z jego dużej powierzchni wywiewane jest ono wraz z powietrzem przez dwa duże wentylatory. Kiedy karta nie wykonuje wymagających operacji wentylatory zatrzymują się, co sprawia, że karta staje się bezgłośna. Uzupełnieniem tej solidnej budowy jest ciężka, metalowa płyta chroniąca tylną część karty.

Moc promieni

To, co jest największą siłą nowych kart graficznych RTX to ray-tracing, czyli śledzenie promieni. Ta technologia sprawia, że odbicia i efekty świetlne są realizowane w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Sprawdzana jest ścieżka, którą przebywa promień, jednakże brane są pod uwagę jedynie te promienie, które trafiają do “kamery” lub inaczej, do widza. Tym samym widzimy odbicia efektów, które w dotychczasowych sposobach realizacji grafiki 3D pozostawały niewidoczne np. odbicia obiektów znajdujących się za kamerą.

Efektywnie, ale i efektownie

Inno3D GeForce RTX 2080 Ti X2 OC to, jak łatwo domyślić się po nazwie, model fabrycznie podkręcany. Urządzenie należy tym samym do najszybszych kart graficznych na świecie, oferując wyższe częstotliwości niż referencyjny RTX 2080 Ti. Producent zadbał także o wizualną atrakcyjność karty. Podświetlenie LED RGB, zarządzalne poprzez specjalną aplikację producenta, pozwala dopasować kartę do wyglądu reszty komponentów.