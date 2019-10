Routery LTE marki ZTE w dystrybucji NTT System

NTT System, autoryzowany dystrybutor produktów ZTE w Polsce rozszerza ofertę sprzętu telekomunikacyjnego o routery LTE. W magazynach polskiego partnera dostępne są już dwa modele – MF283v i MF286R.

Router ZTE MF286R to urządzenie dla bardziej wymagających użytkowników. Po włożeniu karty SIM polskiego operatora umożliwia on dostęp do Internetu z maksymalną prędkością do 300Mb/s (LTE cat6). Router posiada menu szybkiej konfiguracji dla domowych użytkowników oraz szereg zaawansowanych funkcji dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Urządzenie posiada szybkie 2-zakresowe Wi-Fi o szybkości do 1.3Gb/s, 4 porty GigaLAN, 2 złącza telefoniczne oraz port pamięci masowej USB2.0 z obsługą dysku sieciowego dla komputerów z systemem Windows 10. Router dodatkowo może powiadomić za pomocą wiadomości SMS na przykład o podłączeniu się nowego urządzenia Wi-Fi lub zalogowaniu się do konsoli administracyjnej.

Elegancki MF283v, przykuwający uwagę dzięki estetycznemu wzornictwu może udostępnić sygnał sieci Wi-Fi do 32 urządzeń. Zapewnia transfer LTE na poziomie do 150 mb/s. Urządzenie posiada szybkie 4 porty GigaLAN, 2 złącza telefoniczne oraz 2 gniazda do podłączenia zewnętrznych anten LTE.

Routery LTE marki ZTE posiadają rozbudowaną konsolę administracyjną WWW, za pomocą której uzyskujemy pełen dostęp do wszystkich funkcji routera z poziomu przeglądarki internetowej, bez potrzeby korzystania i instalowania dedykowanych aplikacji.

Oba urządzenia posiadają wbudowane anteny LTE oraz Wi-Fi. Jednakże siłę odbieranego sygnału sieci komórkowej LTE można polepszyć za pomocą dwóch zewnętrznych anten podłączanych do złącz dostępnych na tylnym panelu routera. Celem lepszej współpracy z zewnętrznymi antenami w konsoli administracyjnej routera znajduje się menu ręcznego wyboru pasm.

W obu urządzeniach położono także duży nacisk na bezpieczeństwo. Rozbudowana ściana ogniowa, kontrola rodzicielska oraz inne funkcje routera pozwalają na kontrolowanie ruchu szyfrowanego HTTPS.

Produkty oferowane będą w cenach sugerowanych 299zł za MF283v oraz 459zł za MF286R. Gwarancja – 24 miesiące.