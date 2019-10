Delock: zasilanie zawsze pod ręką

Mimo zawrotnego tempa rozwoju technologii pewne kwestie ciągle pozostają aktualne. Nowoczesne smartfony i laptopy rzadko wytrzymują intensywny dzień pracy bez doładowania. Na szczęście może ono być szybkie, wygodne i nie wiązać się ze stratą miejsca na biurku.

Biurkowa stacja ładująca Delock 64065 to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach mobilnych, które szukają wygodnej alternatywy względem tradycyjnych ładowarek. Zajmują one bowiem miejsce zarówno w torbie jak i na biurku, trzeba też pamiętać, by mieć je przy sobie. Stację natomiast można bez trudu zainstalować w niemal każdym blacie. Często wystarczające jest fabryczne wgłębienie typowe dla biurek komputerowych - wystarczy 25 mm głębokości i 60 mm średnicy.

Szybkie ładowanie gdy tego potrzebujesz

Biurkowa stacja ładująca Delock dysponuje mocą wystarczającą do sprawnego ładowania nowoczesnych laptopów i smartfonów. Gniazdo USB typu C jest w stanie dostarczyć do 85 W energii, a więc dość by zasilić np. wydajne, 15-calowe MacBooki Pro. Urządzenie ma także dwa gniazda USB typu A, zgodne ze standardem QuickCharge 3.0. Można zatem szybko doładować smartfon, czy nawet smartfon i tablet, by nie martwić się pod koniec dnia brakiem łączności ze światem.

Zamontowana stacja ładująca Delock 64065 praktycznie nie zajmuje miejsca na biurku i zwalnia z konieczności noszenia ze sobą kilku ładowarek. Wystarczy mieć pod ręką kable, które zajmują mniej miejsca i są sporo lżejsze niż zasilacze. Te ostatnie można wówczas zostawić w domu, drugiej sali czy biurze i w ten sposób oczyścić umysł z konieczności pamiętania o zabieraniu ładowarek.

Biurkowa stacja ładująca Delock 64065 jest już dostępna w sprzedaży w cenie ok. 298 zł.

Dane techniczne:

• model: 64065

• wymiary: średnica ok. 90 mm, wysokość ok. 19 mm

• moc ładowania:

o USB-C PD: do 85 W (5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V 4,3 A)

o USB-A: do 18 W (3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A)

• Obsługiwane standardy: QuickCharge 3.0

• średnica montażu: 60 mm lub 80 mm

• głębokość montażu: 25 mm

• kolor: biały

• materiał: tworzywo sztuczne

• złącze: 1 x USB-C, 2 x USB-A.

Zawartość zestawu:

• ładowarka Delock 64065

• adapter montażowy od 60 mm do 80 mm

• zasilacz

• kabel zasilający ok. 1,5 m

• śruby

• instrukcja obsługi