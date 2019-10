QNAP prezentuje dwuportowe karty 16Gb/32Gb Fibre Channel

Firma QNAP® Systems wprowadziła do oferty dwie autorskie karty rozszerzeń Fibre Channel – QXP-16G2FCoraz QXP-32G2FC – które umożliwiają użytkownikom efektywne korzystanie z szybkich połączeń Fibre Channel (FC) SAN.

Dwuportowe karty FC gwarantują wydajne, niezawodne, bezpieczne i efektywne energetycznie połączenia Fibre Channel – nowe modele obsługują prędkości 16Gb FC (QXP-16G2FC) oraz 32Gb FC (QXP-32G2FC). Wyposażone w nową kartę QNAP FC serwery QNAP NAS będzie można bez problemu podłączać do istniejących środowisk FC SAN, zapewniając tym samym użytkownikom dostęp do atrakcyjnych cenowo i niezawodnych rozwiązań backup i storage.

“Środowiska FC SAN są zwykle dość zamknięte i wprowadzanie do nich nowych urządzeń jest kosztowne i mało elastyczne. Dzięki wyposażeniu urządzeń QNAP NAS w obsługę Fibre Channel, użytkownicy mogą łatwo dodawać je do swoich środowisk FC SAN – wydając na to mniej środków niż na typowe urządzenia SAN i jednocześnie zapewniając sobie pełne wsparcie dla szybkich sieci, a także niskie opóźnienia i niezawodność, czyli cechy kluczowe np. w segmencie usług finansowych, centrach danych czy branży wideo/filmowej” – wyjaśnia Jason Hsu, Product Manager QNAP.

Użytkownicy mogą instalować karty rozszerzeń QNAP FC w porcie PCIe NAS-a, a następnie skonfigurować obsługę Fibre Channel z poziomu aplikacji QTS iSCSI & Fibre Channel – jednocześnie wykorzystując bogate możliwości biznesowe systemu operacyjnego QTS (czyli m.in. zaawansowaną ochronę zapewnianą przez migawki LUN, auto-tiering Qtier), SSD cache, hybrydowy backup HBS i wiele innych). Taki NAS będzie funkcjonował jako zunifikowane rozwiązanie storage, zapewniające funkcje SAN, NAS oraz prywatnej chmury (elastycznej i atrakcyjnej kosztowo).

Karty rozszerzeń QNAP FC współpracują z urządzeniami biznesowymi QNAP NAS działającymi pod kontrolą systemu QTS w wersji 4.4.1 (lub nowszej).