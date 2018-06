R200 – kompaktowy wideorejestrator dla każdego kierowcy

Firma NAVITEL® zaprezentowała nowy rejestrator samochodowy w swoim portfolio produktowym. Do urządzeń z serii „R” dołączył model R200.

NAVITEL R200 wyposażono w 2-calowy, jasny wyświetlacz, który umożliwia podgląd nagrania podczas jazdy. To małe urządzenie będzie przydatne zarówno na drodze, jak i na parkingu. Kamerka nagrywa filmy w rozdzielczości FULL HD, a kąt widzenia obiektywu wynosi 140°. Wbudowany, czuły mikrofon rejestruje wysokiej jakości dźwięk.

Czujnik przeciążeń G-Sensor wykrywa i zabezpiecza materiał wideo w przypadku zagrożenia na drodze. Uruchamia się on przy gwałtownym przyspieszaniu, hamowaniu i rotacji samochodu.

- Wprowadzenie modelu R200 jest odpowiedzią na potrzeby mniej „zamożnych” konsumentów, którzy poszukują sprzętu wysokiej jakości w stosunkowo niskiej cenie. Kamera nagrywa wideo w pełnej rozdzielczości FULL HD, a nie jak w przypadku niektórych rejestratorów na rynku - rozdzielczości interpolowanej do FULL HD. Warto podkreślić, że R200 nie odbiega specyfikacją techniczną od urządzeń w przedziale cenowym 200-400 złotych – mówi Tobiasz Jankowski, CEO NAVITEL EUROPE.

W takich sytuacjach filmy są zapisywane w odpowiednim folderze i chronione przed nadpisaniem, gdy pamięć urządzenia jest pełna. Co więcej, jeśli kamera jest podłączona do źródła zasilania, nagrywanie rozpocznie się automatycznie po uruchomieniu zapłonu. Zaawansowany tryb parkingowy w urządzeniu wykrywa przeciążenia i rozpoczyna nagrywanie, nawet gdy rejestrator jest wyłączony i samochód jest zaparkowany bez obecności kierowcy wewnątrz. W urządzeniu umieszczono gniazdo na karty microSD do przechowywania plików multimedialnych. Dzięki wydajnemu formatowi kompresji wideo H.264 filmy zajmują mniej miejsca na karcie pamięci.

W zestawie z urządzeniem użytkownik otrzymuje podstawowe akcesoria samochodowe: ładowarkę, uchwyt, instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną oraz bonus w postaci licencji nawigacyjnej na smartfon/tablet z mapą 47 krajów Europy.

NAVITEL R200 FULL HD jest już dostępny w regularnej sprzedaży. Sugerowana cena kamerki – 149 złotych.