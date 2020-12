Razer sponsorem szwedzkiej organizacji e-sportowej Alliance

Producent high-endowego sprzętu gamingowego z Kalifornii Razer ogłosił niedawno, że nawiązał współpracę z organizacją e-sportową Alliance. To zbiór szwedzkich teamów skupiających topowe drużyny z tego kraju, grające między innymi w DotA2, Fortnite, Super Smash Bros i inne gry. Sprawdźmy, jakie korzyści odniosą obie strony z tej nowej współpracy.

Alliance będzie reklamować krzesło gamingowe Razera, przeznaczone dla profesjonalnych graczy – albo po prostu dla tych którzy spędzają wiele czasu przy biurku. Współpraca nie powinna zresztą nikogo zaskoczyć. Razer współpracował z Alliance już w 2013 roku i w istocie wsparcie finansowe udzielone przez producenta sprzętu dla graczy pomogło Szwedom założyć tą organizację.

Jak twierdzi Kelly Ong z Alliance, Główny Dyrektor Strategii, organizacja zyskała szansę przetestowania i wypróbowania nowego produktu Razera – krzesła Iskur. To sprzęt, na który drużyny czekały od dwóch lat. Alliance stanie się teraz światowym ambasadorem Iskura, promując ten sprzęt dla graczy. Z kolei kapitan drużyny w DotA 2 Gustav Magnusson twierdzi, że „to najlepsze krzesło gamingowe na jakim siedział w życiu”. Ten niewątpliwie znaczący komplement jest tym mocniejszy, że drużyna straciła w poprzednim sezonie gracza z powodu kontuzji i szybko musiała szukać jego zastępstwa. Krzesło posiada system wspierania odcinka lędźwiowego kręgosłupa, miękkie podbicie z pianki o wysokiej gęstości. Pokryte jest trwałą wielowarstwową skórą syntetyczną.

Współpraca z Razer oznacza dla Alliance lepsze możliwości i potencjał do pozyskania nowych zawodników. Choć Alliance to zbiór zespołów szwedzkich, to w jego drużynach gra wielu zagranicznych zawodników. To na przykład zawodnik drużyny DotA2 fng (Artsiom Barshak) z Białorusi czy grający w Apex Legends iPN_k0u (Kha Nguyen) z Norwegii. Można się zatem spodziewać, że bukmacherzy tacy jak pzbuk.info wezmą pod uwagę to osiągnięcie przy ustalaniu kursów na mecze drużyn Alliance. Swojego komentarza udzielił też Yann Salsedo, szef sekcji esportowej w Razer. Twierdzi on że zespoły Alliance potrzebują i zasługują na najlepszy sprzęt gamingowy jaki jest dostępny na rynku. Firma z dumą będzie wspierać zespoły Alliance, oferują im akcesoria dla graczy. Iskur to najnowsze krzesło gamingowe Razera, które dołączą do szerokiej gamy produktów z najwyższej półki.

Razer: mocna marka na rynku sprzętu komputerowego

Amerykańsko-singapurska spółka Razer Inc. została założona w 1998 roku i jest jedną z najstarszych firm które specjalizują się w sprzęcie dla graczy. Klawiatury i myszy Razera są synonimem dobrej jakości i posiadają wiele funkcji które wspomagają w grze. Firma produkuje sprzęt w wielu kategoriach, wśród których są także komputery, karty do przechwytywania obrazu dla streamerów, monitory, kamery, a nawet smartfony. Firma jest obecna na rozwijającym się e-sportowym rynku gier mobilnych, oferując telefony z serii Razer Phone. Firma jest sponsorem bardzo wielu drużyn e-sportowych z całego świata i jest obecny nawet na rynku polskim. Razer był sponsorem takich wydarzeń w naszym kraju jak Electronic Sports World Cup który odbył się w Poznaniu. Spółka znakomicie radzi sobie na rynku, a jej produkty są używane przez miliony graczy na całym świecie. W 2017 zadebiutowała na giełdzie w Hong Kongu. Jej IPO zamknęło się wzrostem 18% już pierwszego dnia i był to drugi najlepszy debiut tamtego roku. Razer bardzo aktywnie pozyskuje nowych partnerów, a to świetna wiadomość dla drużyn e-sportowych!