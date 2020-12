Samsung Odyssey G7: Nowy zakrzywiony monitor dla graczy

Samsung rozwija swoją linię produktów dla graczy, oferując znakomity sprzęt szczególnie dla osób zawodowo zajmujących się e-sportem. W tej recenzji przyjrzymy się monitorowi Odyssey G7, posiadającym zakrzywioną płaszczyznę ekranu o przekątnej 26,9 cala.

Odyssey G7 działa w znakomitej rozdzielczości WQHD, czyli 2560 x 1440 o proporcjach 16:9. Jest to 1,7 razy więcej niż zwykłe Full HD, zapewniając dokładność w wyświetlaniu. Dzięki technologii matrycy Quantum Dot mamy tu też bardzo wierne odtworzenie kolorów, z wysokim nasyceniem. Wydaje się wręcz, że barwy wychodzą z ekranu, a obraz jest niezwykle realistyczny. Dzięki zastrzeżonej przez Samsunga technologii RapidCurve, obraz wyświetlany jest z czasem reakcji na poziomie 1 ms oraz z częstotliwością odświeżania 240Hz. Należy dodać tu zastrzeżenie do tego pierwszego parametru. Wąskim gardłem może się tu okazać oczywiście setup karty graficznej i procesora, jednak monitor nie będzie zmniejszał czasu reakcji. Oddysey G7 wykorzystuje też dwie technologie, ułatwiające synchronizację obrazu z płynną rozgrywką. To AMD FreeSync oraz G-Sync. Zapewniają one wysoki stopień wykorzystania karty graficznej oraz dobrą płynność bez gubienia klatek. Ten ostatni efekt jest nie tylko irytujący, ale przede wszystkim przeszkadza w grze i utrudnia zwycięstwo.

Z pewnością najwięcej skorzystają na tym profesjonalni gracze oraz ci, którzy chcą zdobyć przewagę w rywalizacji. Cechy takie jak brak smużenia i wysoka częstotliwość odświeżania mogą zapewnić milisekundy przewagi, które w szybkich grach takich jak Counter Strike czy League of Legends są na wagę złota. Jeśli oglądasz zawody profesjonalistów i typujesz rozgrywki e-sportowe u takich bukmacherów jak PZBuk, z pewnością zauważyłeś monitory z krzywizną u niektórych graczy. Dobry wybór urządzenia wyświetlającego może mieć wcale nie mniejsze znaczenie niż solidna myszka lub mechaniczna klawiatura.

Design jest tu znakomity, do czego zresztą przyzwyczaiły nas już produkty Samsunga. Ma metaliczną obudowę i podświetlenie w kolorze chłodnego błękitu. Cały sprzęt wygląda bardzo futurystycznie i będzie pasował do lubianego przez wszystkich graczy stylu RGB. Można nawet spersonalizować kolor rdzenia, czyli głównego elementu świecącego monitora, wybierając wśród 5 ustawień. Można go podłączyć do różnych komputerów, ponieważ ma dwa Display Porty oraz jedno HDMI. Menu OSD możemy sterować przy pomocy przycisków dostępnych w środkowej dolnej części ekranu. Jak w większości nowych monitorów, przyciski są ukryte i nie wystają z obudowy. Dostępny jest też w nim hub USB 3.0. Pobór mocy jest dość spory. Wynosi on 60 W, ale trudno się spodziewać aby był mniejszy dla monitora o tej przekątnej. Nie jest to zresztą sprzęt który reklamuje się jako ekologiczny, a przede wszystkim ma cechować go wysoki performance wyświetlania obrazu. Z tego powodu zdecydowanie możemy polecić go graczom, a w mniejszym stopniu znajdzie on swoje zastosowanie jako sprzęt do biura. Być może małą wadą jest brak wbudowanych głośników. Niektórzy użytkownicy preferują głośniki w monitorze, ponieważ nie zajmują już one później miejsca na biurku. W zestawie znajdują się przewody. Stosunek ceny do jakości i możliwości tego sprzętu z pewnością jest dobry. W polskich sklepach możemy zdobyć go za około 2800 złotych. Nie jest to mało, ale w zamian dostajemy sprzęt z wysokiej półki. To kolejny udany produkt Samsunga, utwierdzającego swoją pozycję na rynku topowych marek monitorów.