SAPPHIRE przedstawia karty NITRO+ z serii AMD Radeon RX 6800

SAPPHIRE Technology przedstawia karty graficzne SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon z serii RX 6800. Nowości od SAPPHIRE zostały oparte na układach wykonanych w 7 nm architekturze AMD RDNA™ 2 oraz wyposażone w wydajne systemy chłodzenia SAPPHIRE Tri–X.

W skład serii NITRO+ RX 6800 wchodzą:

• NITRO+ AMD Radeon RX 6800 XT Special Edition

• NITRO+ AMD Radeon RX 6800 XT

• NITRO+ AMD Radeon RX 6800

Każdy z powyższych modeli został wyposażony w 16 GB pamięci GDDR6 opartej na szynie 256 bit. Jest to ilość pozwalająca spokojnie patrzeć w przyszłość i stawiać czoła grom z teksturami o bardzo wysokich rozdzielczościach.

Seria RX 6800

Karty z serii RX 6800 charakteryzuje wyższa wydajność względem modeli poprzedniej generacji, przy zachowaniu niskiego apetytu na energię elektryczną. Jest to zasługa procesu produkcyjnego 7 nm oraz udoskonalonej architektury układu graficznego.

Karty o oznaczeniu RX 6800 XT korzystają z 4608 procesorów strumieniowych i pracują z taktowaniem wyższym od fabrycznego – do 2360 MHz w trybie Boost. Z kolei modele RX 6800 wyposażono w 3840 procesorów strumieniowych, pracujących z taktowaniem do 2190 MHz w trybie Boost. Dodatkową wydajność zapewnia 128 MB bardzo szybkiej pamięci Infinity Cache, która jest montowana w wersjach RX 6800, jak i RX 6800 XT. Wsparcie dla sprzętowego śledzenia promieni zapewniają 72 jednostki obliczeniowe w modelu RX 6800 XT oraz 60 jednostek obliczeniowych w przypadku RX 6800.

W nowych modelach kart został zamontowany port HDMI 2.1. Pozwala on na przesyłanie obrazu HDR o rozdzielczości 8K (7680 x 4320 px). Oprócz tego w odmianie Special Edition wyprowadzono port USB-C pracujący w trybie DisplayPort Alt-Mode.

Po sparowaniu kart z serii RX 6800 wraz z płytą główną opartą na chipsecie AMD z serii 500 oraz procesorem AMD Ryzen serii 5000 istnieje możliwość aktywacji trybu Smart Access Memory. Daje on procesorowi bezpośredni dostęp do pamięci karty graficznej, co pozwala uzyskać wzrost wydajności w grach.

Chłodzenie Tri-X

Na system chłodzenia kart składa się sześć (RX 6800 XT) lub pięć (RX 6800) miedzianych ciepłowodów oraz pofalowane aluminiowe żeberka. Są one owiewane trzema wentylatorami SAPPHIRE Tri-X, które generują o 5,5% wyższe ciśnienie statyczne niż w poprzednich modelach NITRO+. Całość dopełniają nowe termopady K6.5 na pamięciach, charakteryzujące się o 38% polepszoną przewodnością cieplną.

Dzięki technologii SAPPHIRE Quick Connect wentylatory można łatwo czyścić i wymieniać bez utraty gwarancji. Oprócz tego w modelu Special Edition są one podświetlane.

Podświetlenie ARGB oraz oprogramowanie Sapphire TriXX

Backplate oraz górny pasek wzdłuż laminatu kart NITRO+ z serii RX 6800 otrzymały podświetlenie ARGB. Za pomocą programu SAPPHIRE TriXX użytkownik może ustawić wiele trybów pracy podświetlenia. Jedne z dostępnych opcji to przypisanie różnych kolorów do przedziałów temperatur, z jakimi pracuje rdzeń graficzny, czy też zmiana koloru w zależności od trybu pracy wentylatorów. Przy pomocy 3-pinowego złącza na laminacie karty iluminację można również zsynchronizować z diodami LED płyty głównej.

Nowe modele wyposażono w dwie kości UEFI BIOS, które umożliwiają użytkownikom przełączanie między trybem pracy Boost i Silent. Ustawienie Boost zapewnia maksymalną wydajność w grach, a tryb Silent ustawia cichszy profil wentylatora przy minimalnym wpływie na wydajność. Dodatkowo istnieje trzecia pozycja przełącznika BIOS. Pozwala ona przełączać się między trybami pracy „w locie” przy pomocy oprogramowania SAPPHIRE TriXX.

PULSE – serce gamingu

Oprócz kart z serii NITRO+, SAPPHIRE wprowadza do sprzedaży również karty z przystępnej cenowo serii PULSE. Są to modele SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 6800 XT oraz SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 6800. Ich układy graficzne pracują odpowiednio z taktowaniami Boost na poziomie 2310 MHz oraz 2170 MHz.

Główną różnicą między kartami NITRO+ oraz PULSE jest brak podświetlenia ARGB. Karty PULSE również są chłodzone trzema wentylatorami z podwójnym łożyskiem kulkowym oraz zainstalowano w nich dwie kości BIOS.

Cena i dostępność

Sprzedaż kart z serii SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 6800 rozpoczyna się w dniu dzisiejszym.

Sugerowane ceny detaliczne wynoszą:

• NITRO+ AMD Radeon RX 6800 XT Special Edition - 799 USD

• NITRO+ AMD Radeon RX 6800 XT - 769 USD

• NITRO+ AMD Radeon RX 6800 - 639 USD