Rath, Celox, Locx i Glide-Flex – sprzętowe nowości dla graczy od Trust Gaming!

Holenderski producent sprzętu elektronicznego przygotował nie lada gratkę dla miłośników gier. Trust Gaming, znany z doskonałych akcesoriów komputerowych, wprowadza na rynek nowości dla wymagających graczy: słuchawki, myszki oraz podkładki.

Czyste brzmienie w wygodnej oprawie

Nauszny zestaw słuchawkowy GXT 420 Rath to produkt przeznaczony przede wszystkim dla graczy. Cechuje go zamknięta konstrukcja, która doskonale izoluje od dźwięków otoczenia. Wygodne, miękkie nauszniki z ekologicznej skóry umieszczono na regulowanym pałąku, dzięki czemu nawet w samym sercu gorących starć gracz korzystający z tych słuchawek będzie czuć się komfortowo. GXT 420 wyposażono w mikrofon, który w razie potrzeby można łatwo schować i który wychwyci każde słowo wypowiedziane do innych uczestników rozgrywki. Za jakość działanie słuchawek odpowiadają 50 mm neodymowe przetworniki o paśmie przenoszenia w zakresie 20-20000 Hz, impedancji 32 Ohmy oraz czułości 118 dB. Zestaw wyposażono w nylonowy, pleciony kabel długości 1 metra, który możecie wpiąć do każdego kontrolera. Uzupełnia go przedłużacz również długości 1 metra, który zwiększa swobodę i daje więcej możliwości podpięcia słuchawek do dowolnego zestawu do grania – komputera PC czy konsoli. Idealne uzupełnienie GXT 420 stanowi pilot umieszczony na kablu, pozwalający dostosować poziom dźwięków do potrzeb i warunków. Z nowymi słuchawkami od Trust Gaming gracze mogą cieszyć się idealnymi odgłosami zwycięskich, wirtualnych bitew!

Niezwykła precyzja i interesujące podświetlenie

Gamingowa myszka GXT 165 Celox oferuje nie tylko podświetlenie RGB, ale również 8 programowalnych przycisków i opcję dostosowania wagi do swoich potrzeb. Wszystko to jednak blednie przy niezwykłej precyzji tego gryzonia. Używając GXT 165 w każdym momencie można wyregulować poziom jej czułości w zakresie od 200 do 10 000 dpi, korzystając ze specjalnego przycisku. Dzięki czterem metalowym odważnikom – każdy o wadze 4 gramów – gracze mogą dostosować ciężar gryzonia do indywidualnych preferencji. Oczywiście GXT 165 ma na pokładzie również to, co szanująca się myszka dla graczy mieć powinna, czyli osiem programowalnych przycisków. Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu można zaprogramować rozmaite makra, jak choćby oddanie serii z broni, przeładowanie jej i schowanie oraz wyjęcie innej spluwy – wszystko po wciśnięciu jednego klawisza. Ten sam software ożywi wygląd myszki zgodnie z wybranym trybem oświetlenia RGB. To rzecz jasna gryzoń stworzony z myślą o graczach, co oznacza ergonomiczny kształt i praktyczne umieszczenie przycisków oraz materiał zapewniający pewny chwyt. Całość uzupełnia niemal 2 metrowy, pleciony kabel, który przetrwa nawet najbardziej szalone akcje.

Prostota i wygoda w jednym

Myszka GXT 133 Locx sprawi, że nawet wielogodzinne treningi nie będą stanowić wyzwania dla dłoni. Wszak praktyka czyni mistrza, a dzięki temu gryzoniowi szybko wejdziecie na szczyt. Sześć w pełni responsywnych przycisków, wygodny materiał na powierzchni oraz idealna waga. Wiele więcej nie potrzeba! Może poza precyzją, ale i tu GXT 133 staje na wysokości zadania, a to za sprawą szybkiego optycznego sensora z dokładnością od 800 do 4000 dpi. Dzięki specjalnym ustawieniom możecie jednym kliknięciem dostosować ją do wymagań gry i przeciwnika. Z kolei długi, nylonowy, pleciony kabel USB nie będzie się zawijał. GXT 133 rozjaśnia czterokolorowy efekt przywodzący na myśl oddychanie. Co więcej, iluminacja będzie też informować o ustawieniach dpi – 800 to czerwień, 1200 błękit, 2400 zieleń, 4000 zaś to fuksja. Jakby tego było mało, po GXT 133 mogą z powodzeniem sięgnąć gracze prawo- i leworęczni, dzięki jej symetrycznej budowie.

Dokładność i styl

Elastyczna podkładka GXT 762 Glide-Flex o iluminowanych krawędziach to idealne uzupełnienie każdego gamingowego biurka. Oświetlenie można z łatwością dostosować do pozostałego sprzętu gracza. Kontrolowanie barw nie wymaga instalowania oprogramowania – wciskając jeden przycisk przełączycie pomiędzy białym, błękitnym, żółtym, zielonym, niebieskozielonym czy purpurowym. Kolory mogą też zmieniać się mienić i zmieniać. GXT 762 to jednak nie tylko styl, ale również precyzja. Powierzchnię tej podkładki zoptymalizowano tak, by każdy, nawet najmniejszy ruch myszki został przeniesiony do komputera – i to bez względu na sensor czy czułość. Pokaźne rozmiary (350 na 260 mm) oznaczają zaś, że podkładka zapewnia wystarczająco dużo miejsca nawet na dynamiczne i zamaszyste ruchy. Jakby tego było mało, tę elastyczną podkładkę można łatwo zwinąć i pokazać się z nią na turnieju. Całość uzupełnia gumowy spód, który utrzyma GXT 762 w miejscu i pozwoli skupić się na grze, oraz pleciony kabel USB długości 1,5 metra.

Słuchawki Trust GXT 420 Rath są dostępne są w sprzedaży w sklepach z akcesoriami i sprzętem komputerowym w cenie już od 227 złotych. Myszkę GXT 165 Celox można nabyć za 129 złotych, model GXT 133 Locx za 61 złotych. Podkładkę GXT 762 Glide-Flex znajdziemy w sklepach za 99 złotych.