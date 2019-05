Delock zaprezentował Aktywny Kabel Optyczny HDMI

Active Optical Cable (AOC) to technologia okablowania wykorzystująca światłowód do przedłużenia sygnału HDMI. Korzyścią takiego rozwiązania jest m.in. zminimalizowana utrata jakości obrazu i redukcja opóźnień sygnału.

Wadą klasycznych przewodów miedzianych HDMI wraz z zwiększeniem długości, jest grubość kabla oraz ryzyko degradacji sygnału. Jeśli chcemy przesyłać obraz i audio na spore odległości, nie bojąc się o jakość lub potencjalne zakłócenia, warto rozważyć inwestycję w przewód AOC HDMI. W tym konkretnym przypadku AOC oznacza Aktywny Kabel Optyczny.

Do produkcji przewodu marki Delock oznaczonego symbolem 85680 posłużył światłowód. Korzyści płynących z tego rozwiązania jest kilka. Cechuje się niższym niż tradycyjne przewody poziomem degradacji sygnału, odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne, a także jest dużo węższy niż miedziany kabel. W tym konkretnym przypadku jego średnica nie przekracza 5 mm. Szybkość transmisji danych wynosi 18 Gb/s, a obsługiwany maksymalny standard rozdzielczości to 3840 x 2160 pikseli przy odświeżaniu 60Hz.

Delock w swojej ofercie posiada warianty o długości 30, 40, 70 i 100 m. Przewód AOC nadaje się idealnie do transmisji obrazu lub dźwięku o wysokiej jakości w domu i nie tylko. Warto jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie jednokierunkowe, dlatego należy właściwie podłączyć przewód, kierując się opisami na wtyczkach: „Source” – źródło i „Display” – wyświetlacz.

Ceny kabli Delock AOC zaczynają się od 999 zł.

Specyfikacja:

• Złącze:

1 x 19-pinowe męskie złącze HDMI-A >

1 x 19-pinowe męskie złącze HDMI-A

• Specyfikacja High Speed HDMI

• Kabel optyczny o niskim poziomie degradacji sygnału

• Brak wpływu zakłóceń elektromagnetycznych

• Średnica kabla: ok. 4,8 mm

• Najmniejszy promień skrętu: 60 mm

• Transfer sygnałów audio i wideo

• Szybkość transmisji danych do 18 Gb/s

• Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz

• Kolor: czarny

• Długość ze złączami: ok. 100 m

Wymagania systemowe

• Wolny interfejs HDMI

Zawartość opakowania

• Kabel HDMI na szpuli