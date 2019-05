QNAP prezentuje nowego NAS-a TDS-16489U R2

QNAP® Systems, Inc. oficjalnie wprowadził dziś do oferty NAS-a następnej generacji TDS-16489U R2, wyposażonego w dwa procesory Intel® Xeon® E5-2600 v4 oraz możliwość uruchamiania dwóch systemów operacyjnych, co pozwala firmom na elastyczne dobranie OS-u optymalnego do ich potrzeb i wymagań. Użytkownicy mogą wykorzystać potencjał bazującego na systemie plików ZFS systemu QES (idealnego do uruchamiania funkcji storage dla usług i aplikacji klasy enterprise) lub zainstalować system QTS, doskonale nadający się do obsługi aplikacji w maszynach wirtualnych, zróżnicowanego oprogramowania czy korzystania auto-tieringu.

“Tworząc QTS oraz QES firma QNAP zaoferowała użytkownikom dwa systemy operacyjne, zapewniające im wszelkie niezbędne do realizacji ich zadań narzędzia. Dzięki obsłudze obu tych systemów, model TDS-16489U R2 zapewnia użytkownikom maksymalną elastyczność. Niezależnie od tego, czy potrzebny jest im serwer plików, serwer wirtualizacji, rozwiązanie VDI, centrum danych średniej klasy, serwer streamingu wideo, rozwiązanie storage dla systemu monitoringu czy wydajne centrum backupu i przywracania danych, atrakcyjny kosztowo TDS-16489U R2 z dwoma procesorami i dwoma systemami operacyjnymi jest idealnym rozwiązaniem storage” – wyjaśnia David Tsao, Product Manager QNAP.

QNAP TDS-16489U R2 wyposażony jest w dwa procesory (w konfiguracjach Intel® Xeon® E5-2620 v4 8-core oraz Intel® Xeon® E5-2630 v4 10-core), do 1 TB 4-kanałowej pamięci DDR4 2133MHz RDIMM/LRDIMM RAM (16 DIMM), co gwarantuje najwyższą wydajność. Cztery porty 10GbE SFP+ zapewniają bezproblemową obsługę wszelkich aplikacji wymagających dużej przepustowości (wirtualizacji, udostępniania dużych plików czy szybkiego backupy/przywracania danych). Dzięki czterem złączom PCIe Gen3 możliwe jest łatwe rozbudowanie urządzenia o karty sieciowe 40GbE/25GbE/10GbE NIC, karty graficzne, karty QM2, 12Gb/s SAS HBA lub adaptery Fibre Channel (obsługa FC dostępna jest od wersji QES 2.2.0 oraz QTS 4.4.1). TDS-16489U R2 wyposażony jest również w cztery dodatkowe tacki dysków 2,5” z tyłu (co pozwala na skorzystanie z funkcji SSD cache), obsługuje IPMI (dzięki czemu możliwe jest zdalne zarządzanie urządzeniem) i wyposażony jest w redundantne zasilacze 770W (gwarantujące niezakłóconą pracę).

Model TDS-16489U R2 oferowany jest z preinstalowanym systemem QES i obsługuje wiele bazujących na ZFS zaawansowanych funkcji ochrony i przywracania danych, w tym m.in. sumy kontrolne end-to-end (pozwala to na wykrywanie i korygowanie tzw. cichego uszkodzenia danych), prawie nieograniczoną liczbę migawek dla iSCSI LUN oraz udostępnionych folderów, a także funkcję SnapSync (przyspieszającą wykonywanie zdalnych backupów). SnapSync obsługuje również VMware Site Recovery Manager (SRM), czyli rozwiązanie klasy enterprise do backupu i przywracania maszyn wirtualnych. Deduplikacja danych inline oraz kompresja umożliwiają optymalizowanie wykorzystania przestrzeni dyskowej oraz wydajność VDI. QES obsługuje także usługi udostępniania plików OpenStack® Cinder oraz Manila, co czyni go natychmiast gotowym do pracy chmurowym rozwiązaniem klasy enterprise. Wraz z QES model TDS-16489U R2 może tez pełnić funkcję idealnego rozwiązania do przechowywania backupu dla wyposażonego w dwa kontrolery NAS-a Enterprise ZFS NAS (ES1640dc v2) – z wykorzystaniem SnapSync.

TDS-16489U R2 z QTS doskonale sprawdzi się jako kompleksowe rozwiązania all-in-one NAS. Może on służyć nie tylko jako idealna platforma storage dla wirtualizacji (obsługujące VMware®, Citrix®, Microsoft® Hyper-V® oraz Windows Server® 2016) – może również hostować maszyny wirtualne i kontenery. Użytkownicy mogą wydajnie realizować swoje zadania backupu korzystając z Hybrid Backup Sync, migawek woluminu/LUN oraz backupu maszyn wirtualnych. Aplikacje wymagające dużej mocy obliczeniowej mogą działać wydajniej dzięki SSD caching oraz definiowanemu programowo SSD extra over-provisioningowi (pozwalającemu na optymalizowanie szybkości zapisu oraz wydłużanie żywotności nośników SSD). Dzięki technologii Qtier™ możliwe jest wykorzystanie modelu TDS-16489U R2 jako platformy tiered storage, zapewniającej optymalną wydajność i przestrzeń dyskową. Wbudowane Centrum Aplikacji oferuje setki dostępnych natychmiast aplikacji, pozwalających na łatwe rozbudowanie zakresu funkcji urządzenia (dostępne są m.in. QVR Pro do monitoring wideo, Q'center do centralnego zarządzania wieloma NAS-a, i wiele innych).

Dostępność

Model TDS-16489U R2 NAS jest już dostępny (jest on objęty standardową 5-letnią gwarancją). Więcej informacji o urządzeniu oraz o innych rozwiązaniach QNAP NAS, znaleźć można na stronie www.qnap.com.