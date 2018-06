Nowości ujawnione na targach Computex 2018

Podczas targów Asustor pokazał pełen asortyment urządzeń NAS, od flagowych modeli pokroju AS4002T i AS7010T-i5, po high-end’owe rozwiązania dla biznesu. Nowości dotyczą również aplikacji, w tym oprogramowania ADM 3.2.

Wśród nowinek pokazano serię urządzeń AS40 – pierwsze na świecie konsumenckie rozwiązania NAS wyposażone w 10-Gigabitowy moduł Ethernet. Zaprezentowany egzemplarz wyposażono w jeszcze wydajniejszy 64-bitowy dwurdzeniowy procesor Marvell 1.6 GHz Cortex A72. Ponadto AS40 wprowadza nowość w postaci hot-swappable hard drive bay, czyli możliwość szybkiej zamiany kieszeni z dyskami, podczas gdy moduł 10-Gigabit Ethernet pozwala zaoszczędzić czas zwiększając dostępny transfer. W trakcie prezentacji osiągnięto wyniki na poziomie 1130 MB/s.

Wspólne wysiłki

Asustor i Asus Technology połączyli siły, aby dostarczyć użytkownikom kompatybilność urządzeń NAS z aplikacją Asus Control Center. Oprogramowanie w sposób prosty pozwala zarządzać i komunikować urządzenia Asustor, serwery Asus, stacje robocze oraz komputery w obrębie jednej domeny.

Dopełnieniem wystawy są urządzenia NAS o przeznaczeniu przemysłowym (AS6204RS/RD i AS7012RD/RDX), jak również rozwiązania zaprojektowane z myślą o wydajności i oszczędności energii. Do tej grupy można zaliczyć serię AS10 v2, a także odświeżone model AS3102T v2 i AS3204T v2. Duża impreza branżowa nie mogłaby odbyć się bez absolutnie topowych produktów: AS7004T-i5 wyposażone w czterordzeniowe procesory Intel i5 oraz As7010T-i5 umożliwiające instalację modułu 10GbE NIC (network interface card).

Nowinki w oprogramowaniu

Asustor zaprezentował najnowsze oprogramowanie dla urządzeń NAS w wersji ADM 3.2. Do nowinek wśród dostępnych aplikacji warto wymienić:

• EZconnect.to - zdalny dostęp do zawartości urządzeń NAS dzięki unikalnemu identyfikatorowi Cloud ID. Aplikacja przypomina przeglądarkę internetową, gdzie przez adres „ezconnect.to” uzyskujemy wgląd w zgromadzone pliki.

• EZ Sync Data Synchronization App - aplikacja napisana, by jak najbardziej uprościć synchronizację komputera z NAS-em. Po zainstalowaniu narzędzia w środowisku Windows, możemy wybrać synchronizację w jednym lub obu kierunkach. Co więcej, aplikacja zachowuje wcześniejsze wersje plików, gdyby zaszła konieczność ich przywrócenia w razie nieplanowanego nadpisania.

• Photo Gallery 3.0 - przeprojektowana aplikacja, gdzie dodano między innymi nową „linię czasu” (timeline) i narzędzia służące do organizacji zdjęć według lokacji, daty itd. Nie zapomniano również o przeglądarce dla panoramicznych fotografii.

• AiFoto 3.0 - funkcja wspierająca inteligentne zarządzanie albumami. Całością można obsługiwać gestami, dostosowując wygląd programu do własnych preferencji. Wspiera między innymi aplikację Photo Gallery 3.0.

• Seagate IHM - zaktualizowano narzędzie zapewniające w czasie rzeczywistym informacje dotyczące kondycji dysków twardych. Pozwoli to uniknąć wszelkich niepokojących usterek mogących prowadzić do utraty danych.

• Cloud apps dla domu - NAS Asustor to coś więcej niż tylko magazyn danych. Dzięki zainstalowaniu aplikacji Portal and Surveillance Center nasz NAS podłączony do telewizora zostanie zamieniony w centrum zarządzania monitoringiem i źródło rozrywki, służące do odtwarzania filmów. Podczas targów Computex zaprezentowano także nową aplikację AiVideos dla Apple TV.