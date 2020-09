QNAP wprowadza na rynek serwery NAS serii TS-x32PXU

QNAP® Systems, Inc., wiodący innowator w dziedzinie rozwiązań obliczeniowych, sieciowych i pamięci masowych, wprowadził na rynek serwery NAS serii TS-x32PXU przeznaczone do montażu w szafie rack. Rodzina obejmuje modele 4-, 8- i 12-zatokowe. Serwery TS-x32PXU gwarantują szybką łączność 10GbE SFP+ oraz 2.5GbE RJ45, a także dysponują gniazdem PCIe Gen2 x2 umożliwiającym elastyczne zastosowanie pamięci podręcznej SSD dzięki karcie QM2 lub dodanie gniazd sieciowych. Przeznaczone są przy tym do szerokiej gamy zastosowań w zakresie kopii zapasowej SaaS, kopii zapasowej w chmurze i bram chmury pamięci masowej. Seria TS-x32PXU ułatwia pracownikom IT w małych i średnich przedsiębiorstwach wdrożenie wydajnych środowisk chmury hybrydowej przyspieszających transformację cyfrową.

Serwery TS-x32PXU wykorzystują czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,7 GHz obsługujący do 16 GB pamięci RAM DDR4 i dysponują dwoma portami 10GbE SFP+ oraz dwoma portami 2.5GbE RJ45, dostarczając pamięć masową, kopię zapasową i współdzielenie plików z wysoką prędkością i usprawniając przepływ pracy zespołowej. W połączeniu z przełącznikiem sieciowym QNAP serii QSW użytkownicy mogą z łatwością stworzyć środowisko sieciowe 10GbE i wydajniej przypisywać przepustowość.

Rozwój przedsiębiorstw i wzrost ilości danych są ze sobą ściśle powiązane. Dlatego też seria TS-x32PXU umożliwia rozbudowę z wykorzystaniem modułów QNAP TR RAID, TL JBOD lub bram chmurowych QNAP - HybridMount lub Chmura VJBOD - w celu dostosowania ilości pamięci masowej przy tworzeniu wyjątkowej struktury chmury hybrydowej. Seria TS-x32PXU obsługuje również HBS, ułatwiając kopię zapasową lub synchronizację do pamięci masowej lokalnej, zdalnej i chmurowej, a także Boxafe, umożliwiając sprawną kopię zapasową kont firmowych G Suite™ i Microsoft 365®, co pozwala użytkownikom na stworzenie odpowiedniego planu usuwania skutków awarii.

„Dzięki łączności 10GbE SFP+ oraz 2.5GbE RJ45 serwery TS-x32PXU oferują wyższą elastyczność w realizacjach sieci wysokiej prędkości. W połączeniu z funkcjonalnymi aplikacjami QNAP odpowiadają one na potrzeby małych przedsiębiorstw w zakresie pamięci masowej, kopii zapasowej współdzielenia plików, usuwania skutków awarii i środowiska chmury hybrydowej”, powiedział Jason Hsu, menedżer produktu w QNAP.

Seria TS-x32PXU dysponuje jednym gniazdem PCIe Gen2 x2. W ofercie posiadamy szeroką gamę kart rozszerzeń zwiększających potencjał zastosowania serwerów NAS, w tym kartę rozszerzeń QNAP zwiększającą liczbę gniazd 10GbE/5GbE/2.5GbE, kartę QM2 z dyskiem SSD M2 na potrzeby pamięci podręcznej, Qtier zwiększającą wydajność oraz kartę QXP-10G2U3A USB 3.2 Gen 2, dzięki której uzyskujemy dodatkowe szybkie porty USB.