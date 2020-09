Fury Phantom - efektowne i niedrogie słuchawki dla graczy

Fury Phantom to zestaw słuchawkowy dla graczy. Kompatybilny z PC oraz konsolami Xbox One i PlayStation 4, ma oferować wygodę i dobrej jakości dźwięk. Dodatek w postaci podświetlenia RGB ma zaś pomóc w stworzeniu efektownego stanowiska do gier.

Fury Phantom to gamingowy headset wyposażony w przetworniki o średnicy 40 mm, oferujący pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Wykonane z matowego tworzywa muszle posiadają bawełniane nauszniki. Mają one być miękkie i oddychające, a tym samym zapewniać wygodę i komfort termiczny podczas długich sesji.



Na komunikację z innymi graczami pozwala zintegrowany, elastyczny mikrofon, który można schować gdy nie jest używany. Z kolei regulacja głośności jest możliwa przy użyciu zintegrowanego na przewodzie pilota, jak i z poziomu jednej z muszli. Słuchawki Fury Phantom wyposażono w pałąk pokryty miękką ekologiczną skórą. Gamingowy charakter sprzętu podkreśla podświetleniem RGB.

Zestaw słuchawkowy Fury Phantom łączy się z komputerem PC lub konsolą drogą przewodową. Zintegrowany kabel o długości 1,8 metra ma wtyczki USB oraz dwa mini-jacki 3,5 mm. Headset trafi do sprzedaży 23. września w sugerowanej cenie detalicznej wynoszącej około 59,99 zł.

Dane techniczne:

• typ słuchawek: nagłowne, zamknięte

• pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

• dynamika: 108 dB

• impedancja: 32 Ohm

• czułość mikrofonu: -42 dB

• interfejs: USB + 2 x mini-jack 3,5 mm

• długość przewodu: 1,8 m

• kompatybilność: PC, Xbox One, PlayStation 4