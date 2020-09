Superszybka karta pamięci do dynamicznej fotografii i filmowania od TRANSCEND

Firma TRANSCEND prezentuje nową kartę pamięci stworzoną dla profesjonalnych fotografów. CFexpress 820 typu B to pierwsza karta w tym standardzie w ofercie tajwańskiego producenta. Nośnik sprosta wymaganiom osób korzystających z lustrzanek cyfrowych oraz najnowszych, zaawansowanych kamer.

Zastosowanie w karcie interfejsu PCle umożliwia osiąganie prędkości do 1700 MB/s przy odczycie i 1300 MB/s przy zapisie. Dzięki temu jest ona opcją idealną dla profesjonalistów, którzy oczekują płynnego rejestrowania zdjęć w formacie RAW i zapisywania wideo w rozdzielczościach 4K i wyższych. Wydajna karta nie zawiedzie użytkownika podczas dynamicznych sesji zdjęciowych, oferując szybkość i niezawodność bez utraty klatek.

CFexpress 820 typu B jest również wstecznie kompatybilna z aparatami i kamerami XQD®*.

Nośnik dostępny będzie w dwóch wariantach pojemnościowych – 256 GB i 512 GB. Duża ilość dostępnego miejsca pozwoli przechowywać na nim wszystkie pliki multimedialne w wysokiej rozdzielczości.

Karta pamięci sprawdzi się do pracy w wymagających warunkach, takich jak fotografowanie sportu, akcji i długie sesje w plenerze. Wytrzymuje temperatury od -10° C do 70° C.

Oprogramowanie RecoveRx

Funkcjonalność karty można rozszerzyć, stosując specjalne oprogramowanie RecoveRx, oferowane przez producenta. Umożliwi ono płynne zarządzanie pamięcią oraz szybkie i proste odzyskiwanie przypadkowo usuniętych danych.

Gwarancja i cena

Producent oferuje 5-letnią gwarancję na sprzęt. Nośniki dostępne będą w Polsce od października w atrakcyjnych sugerowanych cenach 1 239 PLN za wariant 256 GB i 1 879 PLN za 512 GB.