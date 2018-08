QNAP TS-251B – nowy NAS dla domu lub biura

QNAP® Systems, Inc. oficjalnie zaprezentował dwuzatokowego NAS-a TS-251B. Urządzenie wyposażone jest w dwurdzeniowy procesor Intel J3355 i doskonale sprawdzi się w domu lub małym biurze, dzięki rozbudowanym funkcjom multimedialnym (transkodowanie 4K, streaming), złączu 4K HDMI oraz licznym aplikacjom do backupu i udostępniania danych. Co istotne, model TS-251B ma też złącze PCIe, z pomocą którego można łatwo rozbudować urządzenie.

Dzięki PCIe użytkownicy mogą wygodnie zwiększać zakres funkcji urządzenia – możliwe jest np. zamontowanie karty QNAP QM2 (pozwalającej na korzystanie z funkcji M.2 SSD caching oraz łączności 10GbE), kompatybilnego bezprzewodowego adaptera sieciowego (np. QNAP QWA-AC2600), karty USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) pozwalającej zwiększyć liczbę portów USB lub karty rozszerzeń QNAP QXG-10G1T 10GbE zapewniającej obsługę standardu 10GbE.

"TS-251B to nasz pierwszy “domowy” NAS ze złączem PCIe, pozwalającym użytkownikom na rozbudowanie zakresu funkcji swojego urządzenia i dopasowanie go do swoich potrzeb. Urządzenie oferuje m.in. możliwość dodania funkcji SSD caching oraz 10GbE poprzez zainstalowanie karty QM2 PCIe – pozwala to nie tylko zwiększyć wydajność NAS-a, ale dodatkowo przygotować go do obsługi sieci 10 GbE.

TS-251B oferuje też funkcje transkodowania wideo 4K oraz obsługujące 4K złącze HDMI, co pozwala użytkownikom na cieszenie się bogactwem funkcji multimedialnych w domu” – komentuje Jason Hsu, Product Manager QNAP.

Nowy model wyposażony jest w wyprodukowany w 14-nm procesie produkcyjnym dwurdzeniowy procesor Intel® Celeron® J3355 taktowany zegarem 2.0 GHz (w trybie burst do 2.5 GHz), 2GB/4GB pamięci DDR3L RAM (z możliwością rozbudowy do 8GB), pojedynczy port Gigabit LAN oraz obsługę dysków SATA 6Gb/s. Dzięki temu urządzenie zapewnia stabilne prędkości zapisu i odczytu danych, a także obsługę wspieranego sprzętowo szyfrowania Intel® AES-NI (co gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanych na NAS-ie danych). Model TS-251B obsługuje również migawki, co pozwala użytkownikom na łatwe i szybkie odzyskanie danych w razie ich przypadkowego skasowania czy ataku oprogramowania ransomware.

Dostępny z poziomu TS-251B serwis App Center oferuje użytkownikom NAS-a bogaty wybór aplikacji dodatkowych – np. Qsirch (pełnotekstową wyszukiwarkę, umożliwiającą błyskawiczne wyszukiwanie plików), IFTTT Agent oraz Qfiling (automatyzujące operacje i zwiększające produktywność), Qsync oraz Hybrid Backup Sync (pozwalające na wygodne udostępnianie i synchronizowanie danych). W App Center znaleźć można również wiele aplikacji multimedialnych, w tym m.in. Cinema28, QVHelper, Qmedia oraz Video HD – wszystkie one pozwalają na wygodne korzystanie z multimediów i streamingu (z wykorzystaniem różnych protokołów transmisji strumieniowej). Co istotne, nowy NAS współpracuje z pilotem zdalnego sterowania QNAP RM-IR004 (sprzedawanym oddzielnie), a aplikacja QButton pozwala na dowolne modyfikowanie ustawień pilota i konfiguracji przycisków.

Specyfikacja nowego modelu

● TS-251B-2G: dwurdzeniowy procesor Intel® Celeron® J3355 2.0 GHz procesor (w trybie burst do 2.5 GHz) i 2GB RAM (1 x 2GB)

● TS-251B-4G: dwurdzeniowy procesor Intel® Celeron® J3355 2.0 GHz procesor (w trybie burst do 2.5 GHz) i 4GB RAM (1 x 4GB)

Model typu tower; dwukanałowe złącza DDR3L SODIMM RAM (z możliwością rozbudowy do 8GB); dyski 2.5/3.5-inch SATA 6Gbps HDD/SSD z obsługą hot-swap; 1 x port PCIe Gen2 x2;1 x port Gigabit LAN; 1 x port HDMI v1.4b (do 4K UHD); 2 x port USB 3.0 Type-A, 3 x port USB 2.0 Type-A; 1 x przycisk USB-copy; 1 x głośnik, 2 x złącze 3.5mm microphone jacks (z obsługą dynamicznych mikrofonów); 1 x wyjście liniowe 3.5mm audio jack.

Dostępność

Nowy TS-251B jest już dostępny. Więcej informacji o urządzeniu oraz o innych modelach QNAP NAS znaleźć można na stronie www.qnap.com/pl.