10 godzin nagrywania bez przerwy z kamerą osobistą TRANSCEND DrivePro Body 60

TRANSCEND wprowadza do oferty kamer osobistych nowy model DrivePro Body 60 z wbudowaną pojemną baterią umożliwiającą do 10 godzin nagrywania obrazu w jakości Full HD. Urządzenie przeznaczone jest dla pracowników służb ratowniczych oraz ochroniarzy.

DrivePro Body 60 składa się z jednostki głównej połączonej za pomocą kabla z szerokokątnym obiektywem (130º) z przesłoną F/2.8 oraz matrycą Sony. Dzięki niej można rejestrować obraz w rozdzielczości 1920x1080 z częstotliwością 30 klatek/s i formacie MP4. Dedykowany przycisk na korpusie urządzenia pozwala na robienie zdjęć dokumentujących pojedyncze sceny. Filmy i zdjęcia zapisywane są na wewnętrznej pamięci eMMC o pojemności 64 GB, gdzie zmieści się do 16 godzin nagrań w jakości Full HD.

Urządzenie wyposażone jest w akumulator litowo-polimerowy o pojemności 3120 mAh, który w zależności od warunków otoczenia umożliwia rejestrowanie filmów i zdjęć do 10 godzin bez konieczności ładowania. Wideorejestrator wykorzystuje moduł GPS/GLONASS, dzięki czemu można dokładnie oznaczyć miejsca zdarzenia oraz wyświetlać informacje o współrzędnych i trasie na nagraniu wideo.

Konstrukcja DrivePro Body 60 cechuje się stopniem ochrony IP67, co gwarantuje pyłoszczelność i odporność na zachlapania oraz krótkotrwałe zanurzenia, maksymalnie do 30 minut, na głębokości do 1 metra. Obiektyw można przymocować do naramiennika, kasku czy czapki za pomocą mocowania z klipsem bądź naklejki samoprzylepnej, natomiast jednostkę główną wkłada się do etui przypinanego do paska.

W ofercie TRANSCEND dostępny jest również zestaw akcesoriów DBK2 pozwalający na inne mocowania jednostki. W jego skład wchodzą: uchwyt z magnesem oraz klamra do mocowania MOLLE, czyli modułowego systemu przenoszenia żołnierskiego oporządzenia.

TRANSCEND udostępnia również kompatybilną z kamerą DrivePro Body 60 stację dokującą DPD6N, która umożliwia ładowanie baterii, zarządzanie nagraniami oraz pobieranie plików z maksymalnie sześciu wideorejestratorów jednocześnie.

Kamerą osobistą DrivePro Body 60 można zarządzać zdalnie z wykorzystaniem darmowego oprogramowania DrivePro Toolbox dla urządzeń z systemem Windows bądź aplikacji mobilnej DrivePro Body App działającej na urządzeniach z systemem Android oraz iOS. Pozwalają one na przeglądanie nagrań, zmianę ustawień kamery oraz plików wideo i zdjęć. W aplikacji mobilnej możliwe jest również prowadzenie transmisji obrazu na żywo w trakcie nagrywania, a także robienie pomocniczych zdjęć.

Gwarancja i cena

Kamera TRANSCEND DrivePro Body 60 posiada dwuletnią gwarancję i jest dostępna w sprzedaży w cenie 1 350 PLN. Sugerowane przez producenta ceny zestawów dodatkowych wynoszą 1 600 PLN za stację dokującą DPD6N oraz 155 PLN za zestaw akcesoriów do mocowania jednostki głównej DBK2.