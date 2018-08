GeForce RTX 2000 - zaporowe ceny

NVIDIA ujawniła ceny najnowszych kart graficznych z serii RTX 2000 i trzeba przyznać, że zbyt ciekawie dla konsumentów to nie wygląda. Amerykański producent, korzystając z okazji, iż chwilowo nie ma konkurenta (AMD co prawda w segmencie procesorów radzi sobie świetnie, ale w GPU w zasadzie nie ma nic do zaoferowania), postanowił ustawić ceny na niespotykanym dotąd, WYSOKIM poziomie.

RTX 2080 Founders Edition - zamiast standardowej "turbiny", mamy dwa wentylatory

W ofercie odnajdziemy standardowe (SEP), referencyjne karty, a także te oznaczone jako Founders Edition. Cechują się one innym wyglądem, zmienionym układem chłodzenia a także nieco wyższymi zegarami. To właśnie w tej serii zaszły największe zmiany dotyczące cen – wzrosły bowiem o ok. 10, 20, a nawet 71% (!) w zależności od modelu. Oczywiście porównanie dotyczy nowej generacji, z poprzednią - GTX 1000.

GeForce RTX 2070 w wersji standardowej (SEP) został wyceniony na 499 dolarów, natomiast Founders Edition aż na 599 dolarów. Dla przypomnienia – "zwykły" GTX 1070 w dniu premiery kosztował 379$, natomiast FE – 449$. Największy wzrost cen zaobserwować możemy jednak w przypadku najmocniejszego przedstawiciela serii RTX, a więc 2080 Ti. Wersja SEP kosztować będzie aż 999$, natomiast Founders Edition – 1199 dolarów. To wzrost względem GTX 1080 Ti o odpowiednio 42 i 71 procent!

Do cen należy oczywiście doliczyć możliwe wahania kursu walut, marże hurtowni, sklepów i oczywiście tzw. podatek od nowości... Niestety, wraz z premierą RTX 2000 widzimy bardzo smutną wizję przyszłości – NVIDIA dzięki braku konkurencji może dyktować w zasadzie dowolne ceny, a użytkownicy… a co tam, niech płacą. Podobną sytuację mieliśmy we wspomnianych na początku procesorach, gdzie AMD nie stanowiło konkurencji dla Intela i trwała ona zdecydowanie zbyt długo. Byłoby smutno, gdyby wystąpił analogiczny przypadek.