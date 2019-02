TP-Link Deco M4 – tani system WiFi Mesh dla domu

Mieszkańcy kilkupokojowych mieszkań lub domów często skarżą się na problemy z sygnałem WiFi: nie dociera on do niektórych pomieszczeń lub jest zbyt słaby do sprawnej transmisji danych. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie systemu Deco od TP-Link opartego na technologii Mesh. Producent właśnie zaprezentował kolejne, budżetowe rozwiązanie z tej serii.

TP-Link Deco M4, podobnie jak poprzednie modele z rodziny Deco, pozwala na zbudowanie wydajnej sieci WiFi w mieszkaniu, czy jednorodzinnym domu. Dzięki połączeniu kilku współpracujących ze urządzeń sobą Deco M4 można stworzyć wydajny system WiFi nawet w wielopiętrowym domu. Routery Deco współpracują ze sobą, aby tworzyć jednolitą sieć Wi-Fi. Podczas przemieszczania się po domu twój telefon lub tablet zawsze połączy się z routerem Deco, który oferuje mu najlepsze połączenie, bez przerywania transferu, buforowania czy spadków prędkości. Wystarczą zaledwie dwa urządzenia Deco M4 by zapewnić płynną transmisję danych na powierzchni ponad 200 m2. W razie potrzeby system można rozbudowywać o kolejne urządzenia.

System Deco M4 pracuje w standardzie 802.11ac, oferując przepustowość do 867 Mb/s w paśmie 5GHz oraz do 300 Mb/s w 2.4GHz. Każda jednostka Deco M4 wyposażona jest również w 2 gigabitowe porty Ethernet, które pozwalają w pełni wykorzystać możliwości urządzeń przewodowych.

Deco M4 to nie tylko WiFi o dużym zasięgu, to również niezawodna kontrola rodzicielska, dbająca

o bezpieczeństwo dziecka w sieci. Dzięki tej zaawansowanej funkcji można stworzyć osobne profile

dla każdego z domowników i ustawić na nich limity czasowe. Dodatkowo można ustawić także filtry, które

w zależności od wieku będą blokowały dostęp do danych treści. Ponadto rodzice mogą również sprawdzić odwiedzane przez swoje pociechy strony internetowe. Wszystkie te funkcje dostępne są z poziomu aplikacji.

Konfiguracja i zarządzanie Deco M4 jest niezwykle proste. Wystarczy zainstalować aplikację TP-Link Deco, dostępną na urządzenia z systemem Android i iOS, a następnie podążać za wskazówkami wyświetlanymi na ekranie smartfona. Deco zajmie się resztą, łącznie z wyborem najlepszych miejsc do instalacji urządzeń. Ten niezawodny mesh jest także kompatybilny z innymi modelami Deco, a do tego może być zarządzany za pomocą Amazon Alexa lub IFTTT.

Więcej informacji na temat Deco M4 dostępne jest na stronie internetowej. Dwupaki TP-Link Deco M4 są już dostępne w sprzedaży. Produkt objęty jest 36-miesięczną gwarancją.

TP-Link to jeden z największych dostawców produktów sieciowych dla sektorów SOHO i SMB. W swojej ofercie ma routery bezprzewodowe, przełączniki, transmitery sieciowe, wzmacniacze sygnału, karty sieciowe, kamery cloud, biznesowe punkty dostępowe, bezprzewodowe urządzenia zewnętrzne, będące niezawodnymi rozwiązaniami dla inteligentnego domu.