PowerWalker VFI 1000 LR1U Lithium - UPS na dekady

PowerWalker VFI 1000 LR1U Lithium to UPS mogący stanowić Święty Graal środowisk IT. Producent chwali się, że urządzenie oferuje najwyższy poziom ochrony, dzięki podwójnej konwersji i ogniwa mogące wytrzymać dekadę.

Zasilacz awaryjny PowerWalker VFI 1000 LR1U Lithium stworzono z myślą o ochronie najbardziej krytycznej infrastruktury - kluczowych serwerów, stacji roboczych, czy sprzętu sieciowego. Jest on wykonany w technologii online i dzięki mechanizmowi podwójnej konwersji to on zasila podłączone urządzenia, skutecznie separując je od sieci i potencjalnych zakłóceń. Jednocześnie są one zasilane w sposób ciągły, ponieważ w razie braku zasilania nie następuje przełączanie na zasilanie akumulatorowe.

PowerWalker VFI 1000 LR1U Lithium oferują pełną sinusoidę na wyjściach i są wyposażone w akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe. Wśród ich zalet producent wylicza niższą wagę i koszty utrzymania oraz wysoką żywotność, która ma wynosić aż dziesięć lat. Prezentowany model ma akumulator o pojemności 3,3 Ah (25,6 VDC). Wystarcza on na cztery minuty podtrzymania przy pełnym obciążeniu oraz niemal dziesięć przy połowicznym.

PowerWalker VFI 1000 LR1U Lithium ma charakteryzować się wysoką efektywnością. Producent obiecuje sprawność na poziomie 83% podczas podtrzymania i 86% w trybie AC. UPS obsługuje szeroki zakres napięć wejściowych, od 110 VAC do 300 VAC. Parametry zasilacza można monitorować korzystając z portu USB i oprogramowania ViewPower. Status UPS-a jest również sygnalizowany na wyświetlaczu LCD oraz za pomocą diod LED. Funkcjonalność jednostki da się rozszerzyć poprzez opcjonalne moduły.

Zasilacze UPS PowerWalker VFI 1000 LR1U Lithium są już dostępne w sklepach i kosztują ok. 3300 zł.

Dane techniczne:

• Moc pozorna / moc czynna: 1000 VA / 800 W;

• Charakterystyka napięcia wyjściowego: czysta sinusoida

• Czas przełączania w tryb podtrzymania: 0 (zero) ms

• Zakres napięcia wejściowego: 110 - 300 VAC

• Napięcie wyjściowe: 230 VAC (+/- 1%)

• Obsługiwane częstotliwości napięcia wyjściowego w trybie podtrzymania: 50 Hz +/- 0,3 Hz

• Zniekształcenia harmoniczne THDv - wyjściowe: do 3% (obciążenie liniowe) lub do 5% (obciążenie nieliniowe)

• Sprawność:

o w trybie AC: 86%

o w trybie podtrzymania: 83%

• Gniazda: 3 x IEC C13

• Porty komunikacyjne: USB, slot na moduły rozszerzeń

• Czas ładowania: 4 godz. do 90%

• Czas podtrzymania:

o obciążenie 50%: 9,6 min.

o obciążenie 100%: 4 min.

• Zainstalowane akumulatory: 3,3 Ah (25,6 VDC)

• Wymiary (W x G x S): 44 mm x 477 mm x 438 mm

• Poziom generowanego hałasu: < 50 dB z odległości 1 metra

• Waga: 8,34 kg