Przedstawiamy LUMIX FT7: bezkonkurencyjnie solidny i wytrzymały

Firma Panasonic wprowadziła na rynek nowy wytrzymały aparat zaprojektowany z myślą o przygodach plenerowych. LUMIX FT7 jest odporny na wodę (do 31 m) i wstrząsy (do 2 m). Nowy wizjer LVF, 20,4-megapikselowa matryca i szerokokątny obiektyw 28 mm z 4,6-krotnym zoomem optycznym czynią z FT7 doskonałego partnera ekstremalnych wypraw górskich, nizinnych i podwodnych.

Solidna, odporna na działanie mrozu (do -10°C) i nacisku (do 100 kgf), a przy tym kompaktowa obudowa kryje mnóstwo zaawansowanych funkcji, dzięki którym nie przegapisz żadnej szansy na zrobienie dobrego zdjęcia, gdy nurkujesz, kręcisz piruety na nartach albo przeskakujesz fale na hawajskiej rafie. Możesz nagrywać

w 4K i Full HD, niezależnie od tego, czy właśnie wspinasz się po skałach, przedzierasz przez dżunglę, czy skaczesz do wody.

Dzięki nowemu 0,2-calowemu wizjerowi LVF (odp. 1170 tys. punktów) uwiecznisz wspomnienia bez problemu nawet wtedy, gdy słońce świeci Ci prosto w oczy.

3-calowy tylny wyświetlacz oferuje najwyższą w swojej klasie rozdzielczość 1040 punktów.

Uchwyć każdą chwilę swoich wspaniałych przygód dzięki możliwości szybkiego robienia zdjęć seryjnych (10 kl./s*) i szybkiemu autofokusowi Light Speed AF. Obie funkcje przydadzą się, gdy zechcesz uwiecznić na przykład niepowtarzalny widok nieba podczas skoku na bungee albo rekina, który właśnie przegryzł klatkę. Niesamowite momenty możesz nagrać w wysokiej rozdzielczości 4K i zapisać na zdjęciach w rozdzielczości 4K PHOTO.

Aparat łączy się z Wi-Fi, możesz więc natychmiast podzielić się swoimi wrażeniami uwiecznionymi na zdjęciach z automatycznie oznaczoną lokalizacją w aplikacji WhatsApp, na Instagramie lub Facebooku.

Ujęcia, które chcesz udostępnić w mediach społecznościowych, możesz udoskonalić dzięki funkcji wykonywania zdjęć poklatkowych i innym świetnym zintegrowanym efektom specjalnym, takim jak 22 kreatywne filtry czy doskonały tryb Panorama pozwalający robić zdjęcia panoramiczne w poziomie i w pionie.

Jeśli wybierasz się na nocną eskapadę, na przykład na wspinaczkę przy świetle księżyca albo spacer po jaskini, możesz użyć urządzenia jako latarki bez aktywowania funkcji aparatu.

*Maksymalnie 11 zdjęć.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I FUNKCJE

1. Wodoodporna (do 31 m) konstrukcja przydaje się w terenie

Nowy aparat LUMIX FT7 ma jeszcze bardziej wytrzymałą konstrukcję. Jest wodoodporny (do 31 m), pyłoodporny, wstrząsoodporny (do 2 m), mrozoodporny (do -10°C), a także odporny na działanie nacisku (do 100 kgf). Dzięki niewielkiej powierzchni przysłony i gumowej osłonie oraz elementom z hartowanego szkła obudowa aparatu LUMIX FT7 jest hermetyczna i chroni jego wnętrze przez wodą, kurzem oraz piaskiem. Obudowa jest grubsza, by wytrzymać ciśnienie wody na głębokości 31 m, i odporna na wstrząsy, dzięki czemu aparatowi niestraszne są upadki z wysokości nawet 2 m (zgodnie z normą testową „MIL-STD 810F Method516.5-Shock”). Wszystkie podzespoły, w tym obiektyw, zostały ponownie sprawdzone pod kątem odporności na niskie temperatury (do -10°C).

Seria aparatów FT została zaprojektowana z myślą o użytkownikach lubiących aktywność na świeżym powietrzu, wyposażono ją więc w kompas i wysokościomierz. Zabierz aparat na ryby albo biwak wiosną, nurkowanie, snorkeling albo surfing latem, wspinaczkę jesienią i narty albo snowboard zimą. LUMIX FT7 sprawdza się przez cały rok, utrwalając Twoje wspomnienia w formie filmów lub zdjęć niezależnie od pogody.

2. Nowy wizjer LVF (Live View Finder) i tylny wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości

Aparat LUMIX FT7 ma nowy 0,2-calowy wizjer LVF (odp. rozdzielczości 1170 tys. punktów). Teraz łatwiej będzie Ci robić zdjęcia pod światło albo przy mocnym słońcu. Wykorzystanie wizjera LVF zmniejsza również zużycie energii, co pozwala wydłużyć czas eksploatacji w trudnych warunkach. Zarówno matryca, jak i wizjer LVF mają proporcje 4:3. 3-calowy tylny wyświetlacz (proporcje 3:2) oferuje najwyższą w swojej klasie rozdzielczość 1040 punktów i zapewnia pełne pole widzenia. Między wizjerem LVF i tylnym wyświetlaczem można przełączać się błyskawicznie za pomocą jednego przycisku. Wyświetlacz LCD został zabezpieczony hartowanym szkłem.

3. Ewolucja fotografii i nagrywania filmów dzięki technologii 4K

Aparat LUMIX FT7 nagrywa niezwykle płynne wideo w wysokiej rozdzielczości QFHD 4K 3840x2160 przy 30p lub 24p w formacie MP4*, a także w rozdzielczości Full HD 1920x1080 w formacie MP4 (MPEG-4 / H.264) z praktycznym ciągłym autofokusem.

Przewaga, jaką daje technologia 4K, sprawia, że użytkownicy mogą cieszyć się zdjęciami w rozdzielczości 4K PHOTO, które zapewnia LUMIX FT7. Funkcja 4K PHOTO umożliwia utrwalanie ulotnych chwil z szybkością 30 kl./s z rozdzielczością odpowiadającą 8 megapikselom za pomocą wyodrębniania najbardziej fotogenicznej klatki z pliku serii 4K do zapisania w postaci zdjęcia. Aby ułatwić użytkownikom robienie zdjęć w trybie 4K, w aparacie zintegrowano trzy funkcje: 4K Burst Shooting, 4K Burst (Start/Stop) i 4K Pre-burst. 4K Burst Shooting umożliwia nieprzerwane fotografowanie w tempie 30 kl./s*. Materiał można następnie wykorzystać tak samo jak zdjęcia seryjne. Funkcja Post Focus aparatu LUMIX FT7 daje użytkownikom możliwość wyboru obszaru do wyostrzenia nawet po zrobieniu zdjęcia. Jest to pomocne na przykład przy makrofotografii, która wymaga dokładnego ustawienia ostrości, lub w sytuacji dynamicznej, gdzie mamy do czynienia ze zmianą wyostrzonego obiektu.

Mocny 4,6-krotny zoom optyczny z optyczną stabilizacją obrazu POWER działa także w trybie wideo. Funkcja Auto Wind Cut w znacznym stopniu wytłumia odgłosy wiatru.

W trybie High Speed Video można rejestrować szybko poruszające się obiekty w rozdzielczości HD (1280x720) z szybkością 120 kl./s (60 Hz) / 100 kl./s (60 Hz); dostępny jest również tryb filmu poklatkowego / animacji poklatkowej.

*Maks. przez 29 min. i 59 s.

4. Doskonała jakość obrazu dzięki nowej 20,4-megapikselowej matrycy MOS o wysokiej czułości

Nowy LUMIX FT7 jest wyposażony w 20,4-megapikselową matrycę MOS o wysokiej czułości, która pozwala na uzyskanie najwyższej w klasie rozdzielczości. Aparat reaguje błyskawicznie, dzięki czemu można robić zdjęcia seryjne z prędkością 10 kl./s w pełnej rozdzielczości przy mechanicznej migawce i 5 kl./s przy stałym autofokusie. Autofokus jest szybki i dokładny dzięki funkcji Light Speed AF.

LUMIX FT7 wyposażono w wysokiej jakości 28-mm szerokokątny obiektyw LUMIX z 4,6-krotnym zoomem optycznym (odp. 35 mm: 28–128 mm) stanowiącym komponent składanego systemu optycznego. Dzięki technologii inteligentnej kontroli rozdzielczości inteligentny zoom, w który wyposażono aparat LUMIX FT7, sprawia, że współczynnik zbliżenia jest nawet 9,1 x większy, co pozwala na zachowanie wysokiej jakości obrazu nawet w przypadku użycia zoomu cyfrowego. Co więcej, optyczny stabilizator obrazu POWER skutecznie niweluje drżenie ręki.

*Maks. 11 zdjęć.

5. Inne

- Łączność Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n)

Aparat LUMIX FT7 ma zintegrowaną łączność z siecią Wi-Fi®, co zapewnia większą elastyczność przy wykonywaniu zdjęcia i umożliwia jego natychmiastowe udostępnienie dzięki prostej obsłudze. Po połączeniu aparatu do smartfona lub tabletu z zainstalowaną aplikacją Panasonic Image App dla systemów iOS/Android można wykonywać, przeglądać i udostępniać zdjęcia w trybie zdalnym. Do zdjęć można też dodać tag lokalizacji z GPS-a.

- Ładowanie za pomocą ładowarki lub przez gniazdo USB

Akumulatorek aparatu można ponownie naładować, używając zasilacza prądu zmiennego lub poprzez gniazdo USB, w zależności od tego, która opcja jest wygodniejsza dla użytkownika.

- Kreatywna kontrola

LUMIX FT7 jest wyposażony w tryb kreatywnej kontroli, który obejmuje 22 opcje robienia zdjęć z zastosowaniem filtra: Expressive (ekspresyjny), Retro, Old Days (dawne czasy), High Key (jasny obiekt na jasnym tle), Low Key (ciemny obiekt na ciemnym tle), Sepia, Monochrome (monochromatyczny), Dynamic Monochrome (dynamika monochromatyczna), Rough Monochrome (surowy monochromatyczny), Silky Monochrome (gładki monochromatyczny), Impressive Art (sztuka impresyjna), High Dynamic (wysoka dynamika), Cross Process (krosowanie), Toy Effect (diorama), Toy Pop, Bleach Bypass (ciemne pomieszczenie), Miniature Effect (efekt miniatury), Soft Focus (miękki fokus), Fantasy, Star Filter (filtr gwiazdkowy), One Point Color (jeden kolor pośród odcieni szarości) i Sunshine (blask słońca).

W trybie kreatywnej kontroli użytkownik może fotografować z efektem filtra, sprawdzając wpływ jego zastosowania na wygląd zdjęcia. Tryb ten można uruchomić także przy rejestracji obrazów ruchomych*. Dzięki funkcji kreatywnej panoramy (Creative Panorama) możliwe jest zrobienie pionowego lub poziomego zdjęcia panoramicznego z kolejnymi ujęciami wykonywanymi poprzez nałożenie na poprzedni obraz i zastosowanie 18 efektów filtrów, czyli wszystkich wymienionych wyżej oprócz Toy Effect (diorama), Toy Pop, Miniature Effect (efekt miniatury) i Sunshine (blask słońca).

*Niektórych filtrów nie można używać przy rejestracji obrazów ruchomych.

- Latarka

Z funkcji latarki można korzystać nawet przy wyłączonym aparacie.

- Zgodność z kartą pamięci SDXC UHS-I

LUMIX FT7 jest kompatybilny z kartą pamięci SDXC UHS-I, z której można korzystać do szybkiego nagrywania danych (np. filmów 4K).

Wodoszczelność i pyłoszczelność

Wodoszczelność i pyłoszczelność aparatu odpowiadają poziomom IPX8 i IP6X. Przy ścisłym zachowaniu reżimu pielęgnacji i konserwacji określonego w niniejszym dokumencie aparat może pracować pod wodą do głębokości nieprzekraczającej 31 m przez maksymalnie 60 minut (*1).

Odporność na wstrząsy

Aparat spełnia wymogi normy odporności na wstrząsy „MIL-STD 810F Method 516.5-Shock”. Pomyślnie przeszedł test upuszczenia z wysokości 2 m na płytę ze sklejki o grubości 3 cm. W większości przypadków aparat nie powinien ulec uszkodzeniu przy upadku z wysokości nieprzekraczającej 2 m (*2).

Eksploatacja pod obciążeniem

Aparat przeszedł test obciążenia 100 kgf (*3).

Nie stanowi to jednak bezwzględnej gwarancji niezniszczalności, braku usterek ani wodoszczelności niezależnie od warunków.

*1 Oznacza to, że z aparatu można korzystać przez określony czas, pod określonym ciśnieniem, zgodnie z zasadami postępowania z urządzeniem ustalonymi przez firmę Panasonic.

*2 „MIL-STD 810F Method 516.5-Shock” jest standardem testowania opracowanym przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Test przeprowadzany zgodnie z tą metodą polega na upuszczaniu urządzenia z wysokości 122 cm pod 26 kątami (8 narożników, 12 krawędzi, 6 płaszczyzn). Testowi poddaje się 5 egzemplarzy danego urządzenia, które nie mogą ulec uszkodzeniu przy upadku pod żadnym z 26 kątów. W przypadku wystąpienia usterki testowany jest nowy zestaw (również liczący 5 egzemplarzy danego urządzenia). Metoda testowania przyjęta przez firmę Panasonic jest oparta na powyższym standardzie „MIL-STD 810F Method 516.5-Shock”, z tym że wysokość, z której urządzenie jest zrzucane na płytę ze sklejki o grubości 3 cm, zwiększono ze 122 cm do 200 cm. Aparat przeszedł test pomyślnie (pomijając defekty estetyczne, takie jak otarcie lakieru lub odkształcenie części, na którą zadziałała energia upadku).

*3 Zgodnie z metodą testowania określoną przez firmę Panasonic.

Postępowanie z aparatem

• Wodoszczelność nie jest gwarantowana, jeśli urządzenie było narażone na działanie siły mechanicznej w wyniku uderzenia, upadku itp. Po uderzeniu aparatu należy go przekazać do sprawdzenia (odpłatnego) przez firmę Panasonic w celu zweryfikowania wodoszczelności urządzenia.

• W przypadku zachlapania aparatu detergentem, mydłem w płynie, gorącą wodą, płynem do kąpieli, olejkiem lub kremem do opalania itp. należy natychmiast zetrzeć tę substancję z urządzenia.

• Wodoszczelność aparatu dotyczy tylko wody morskiej i słodkiej.

• Ewentualne usterki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem aparatu przez klienta lub niewłaściwym postępowaniem ze sprzętem nie podlegają gwarancji.

• Wnętrze urządzenia nie jest wodoszczelne. Przeciek wody spowoduje wadliwe działanie aparatu.

• Akcesoria dostarczone z aparatem nie są wodoszczelne.

• Karta i akumulator nie są wodoszczelne. Elementów tych nie należy dotykać mokrymi rękami. Do aparatu nie należy także wkładać mokrej karty ani akumulatora.

• Aparatu nie należy pozostawiać przez dłuższy czas w miejscach, w który panuje temperatura bardzo niska (kurorty narciarskie, duża wysokość n.p.m. itp.) lub bardzo wysoka (pow. 40°C) (np. w samochodzie zaparkowanym w pełnym słońcu, w pobliżu grzejnika, na plaży itp.). Może to spowodować zmniejszenie wodoszczelności urządzenia.

• Android i Google Play są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Google Inc.

• IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Cisco w USA i innych państwach i został tu użyty na podstawie licencji.

• Wszystkie inne nazwy spółek i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

• Niektóre akcesoria nie są dostępne we wszystkich krajach.

• Korzystanie z zapisanych lub wydrukowanych materiałów chronionych prawem autorskim dla celów innych niż prywatne jest zakazane, ponieważ narusza prawa autorskie posiadacza.

• Stylistyka i specyfikacje mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.

Lumix DC-FT7 na rynku polskim dostępny będzie od czerwca w sugerowanej cenie 1839 zł.