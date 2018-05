Nowe modele Lenovo ThinkStation P520/P520C i ThinkPad 52s

Firma Lenovo wprowadza na polski rynek nową rodzinę stacji roboczych pod nazwą ThinkStation P520. Nowe modele ThinkStation P520 i ThinkStation P520C działają z nowymi procesorami z serii Intel Xeon W — od czterordzeniowego Xeon W-2123 po 18-rdzeniowego kolosa W 2195, a towarzyszy im profesjonalna grafika NVIDIA Quadro. Tower P520 jest przeznaczony dla profesjonalistów zajmujących się animacją 3D i efektami wizualnymi, podczas gdy P520c to bardziej ekonomiczna wersja przeznaczona dla nauczycieli i studentów.

Wraz z dwiema stacjonarnymi maszynami Lenovo wprowadza także na rynek model ThinkPad 52s — swoją pierwszą mobilną stację roboczą w postaci Ultrabooka z czterordzeniowym procesorem. ThinkPad 52s działa z procesorami Intel Core i5/i7 8. generacji oraz z grafiką NVIDIA Quadro.

ThinkStation P520 wyposażony w chipset C422 obsługuje 18-rdzeniowy flagowy procesor W-2123 z serii Xeon W, a także do 256 GB pamięci DDR4 w ośmiu gniazdach DRAM. Jeżeli chodzi o grafikę, to P520 obsługuje do dwóch kart NVIDIA Quadro P6000 zapewniających wysoką wydajność w wymagających aplikacjach do grafiki 3D. Obudowa zawiera cztery wewnętrzne wnęki i mieści łącznie osiem napędów — sześć 2,5-calowych (do 12 TB) lub 3,5-calowych (do 36 TB) i M.2 (do 2 TB). W konfiguracjach z dyskami NVM SSD jest obsługiwane oprogramowanie Intel VROC, a w przypadku pamięci masowej SATA dostępne są opcje macierzy z opcjonalnym kontroler RAID. Łączność z przodu komputera zapewniają cztery złącza USB 3.1 Type-A (5 Gb/s) oraz opcjonalne złącze Thunderbolt 3 Type-C (za pośrednictwem modułu FLEX do przedniej wnęki), a także gniazdo mikrofonowe i słuchawkowe.

Z tyłu znajdziemy cztery gniazda USB 3.1 Type-A (5 Gb/s), dwa USB 2.0, dwa PS/2, Gigabit Ethernet, audio, eSATA i FireWire. Za łączność bezprzewodową odpowiada karta Intel Dual Band Wireless AC8265 umożliwiająca komunikację przy użyciu dwóch strumieni nadawania i odbioru (2T/2R) w pasmach 2,4/5 GHz oraz Bluetooth 4.2. Model 520 ma opcjonalny czytnik kart „15 w 1” (standardowo „9 w 1”) oraz 9-milimetrowy napęd dysków optycznych typu slim.



ThinkStation P520c działa z takimi samymi procesorami z serii Xeon W, łącznie z 18 rdzeniowym W 2123, ale zamiast 256 GB pamięci DRAM mieści 128 GB DDR4 2666 w czterech gniazdach DRAM. Inna jest także grafika, ponieważ P520c obsługuje jedną kartę NVIDIA Quadro P5000. Model ten oferuje też nieco mniejszą pojemność pamięci masowej — w P520c mieści się łącznie sześć dysków, w tym cztery 3,5-calowe (do 16 TB) lub cztery 2,5-calowe (do 8 TB). Dyski SATA mogą działać w konfiguracji RAID 0, 1, 5 i 10, a dyski NVMe — z oprogramowaniem Intel VROC. Łączność z przodu komputera 520c zapewniają dwa porty USB 3.1 Type-A (5 Gb/s), gniazda słuchawkowe i mikrofonowe, a także opcjonalne gniazdo Thunderbolt 3 za pośrednictwem modułu FLEX w przedniej wnęce.

Na panelu tylnym znajdują się cztery porty USB 3.1 (5 Gb/s), dwa porty USB 2.0, Gigabit Ethernet, audio, eSATA i FireWire. Łączność bezprzewodową udostępnia również karta Intel Dual Band Wireless AC8265. Opcjonalną pamięć wymienną w modelu 520c zapewniają czytniki kart pamięci „9 w 1” lub „15 w 1”, 9-milimetrowy napęd dysków optycznych lub dostępna od przodu wnęka na dysk.



Pod względem wyglądu P520/P520C nawiązuje do poprzednich modeli. ThinkStation 520 to komputer o formacie tower umożliwiający montaż w stelażu, mierzący 165 x 455 x 440 mm. ThinkStation 520c ma wymiary 175 mm x 426 mm x 375 mm i także jego można zamontować w szafie RACK w takim samym systemie jak zwykłego DT (na półce). Obudowy są czarne z sześciokątnymi kratkami z przodu i czerwoną linią u góry stanowiącą akcent kolorystyczny.

Lenovo ThinkPad P52s

Podobnie jak opisane powyżej stacje robocze P52s to model nowej generacji ze względu na najnowsze elementy sprzętowe. Lenovo oferuje w nim większą liczbę rdzeni i pojemność pamięci masowej, pod względem wyglądu natomiast komputer ten zasadniczo się nie zmienił, jak przystało na prawdziwy biznesowy laptop tej firmy.



Laptop P52s działa z najnowszymi procesorami Intel Core i5/i7 8. generacji. Zastosowano w nim kartę wideo NVIDIA Quadro P500, podczas gdy P51s miał M520. Do wyboru są trzy opcje matryc 15,6”: 1080p IPS, dotykowy 1080p IPS, a także 4K UHD. Laptop ma dwa gniazda SODIMM mieszczące do 32 GB pamięci DDR4 2400 MHz DRAM. Opcje pamięci masowej to jeden dysk twardy 5400 RPM o pojemności do 2 TB lub NVMe SSD o pojemności do 1 TB. Zasilanie zapewnia wbudowana 4-ogniwowa bateria przednia 32 Wh, do której można dodać baterię wymienną z tyłu: 3-ogniwową 24 Wh, 6-ogniwową 48 Wh lub 6-ogniwową 72 Wh. W komplecie znajdziemy zasilacz o mocy 65 W.

Łączność z P52s umożliwiają dwa porty USB 3.0 (jeden zawsze aktywny do ładowania), USB-C, obsługa interfejsu Thunderbolt 3, HDMI 1.4, Gigabit Ethernet, zintegrowane gniazdo mikrofonowo-słuchawkowe oraz opcjonalny czytnik kart chipowych. Łączność bezprzewodową zapewnia dwuzakresowa karta Intel 8265 2T/2R z Bluetooth 4.1. Łączność WWAN obsługuje wbudowany układ 4G Fibocom L831-EAU. Laptop ma też wbudowaną kamerę o rozdzielczości 720p i opcjonalną kamerę na podczerwień. Model P52s przewyższa P51s pod względem opcji pamięci masowej, a także przyjemnej niespodzianki w postaci zwiększonej dwukrotnie liczby rdzeni procesora. Nie ma natomiast niespodzianek pod względem estetyki — tak jak w przypadku powyżej opisanych stacji roboczych. Udoskonalono tylko możliwości sprzętowe.





P520 i P520c mają certyfikaty niezależnych producentów oprogramowania (ISV): Adobe, Autodesk, AVID, Altair, AVEVA, Bentley, Dassault, Nemetschek, PTX, Siemens, Barxo, Eizo i Mckesson. P52s ma certyfikaty firm Autodesk, AVID, Bentley, Dassault, PTC i Siemens.