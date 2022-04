Premiera: obudowa NZXT stworzona specjalnie dla fanów uniwersum My Hero Academia

W ofercie firmy NZXT znajdziemy m.in. efektownie wykonane obudowy z serii CRFT, które skierowane są dla fanów gier Mass Effect, Fallout, Cyberpunk 2077 czy World of Warcraft. Tym razem producent wykonał ukłon w stronę miłośników mangi i zaprezentował model CRFT 10 H510i All Might, który na pewno docenią wszyscy zaznajomieni z uniwersum My Hero Academia.

NZXT CRFT 10 H510i All Might to kolejna wariacja popularnej i cenionej przez entuzjastów obudowy H510i. Najnowszy model firmy NZXT został poświęcony superbohaterowi All Might, który znany jest ze świata My Hero Academia. Obudowa ozdobiona jest specjalnymi okleinami, które znajdują się nie tylko na zewnątrz, ale także w środku, za szklanym panelem. Co więcej, oprócz motywów skojarzonych z All Mightem zestaw zawiera dopasowany do stylistyki magnetyczny uchwyt na słuchawki PLUS ULTRA.

My Hero Academia

W świecie Akademii Bohaterów 80% populacji dysponuje supermocami (znane również jako “Quirks”). All Might - główny bohater - wybiera na swojego następcę Midoriyę, chłopca beż żadnych specjalnych zdolności, z którym dzieli się swoim darem po rozpoznaniu jego potencjału.

Obudowa NZXT CRFT 10 H510i All Might to nie tylko efektowne nawiązanie do Byłego Numeru 1, ale także produkt, który przypadnie do gustu osobom oczekującym dużej przestrzeni, świetnej cyrkulacji powietrza oraz najwyższej jakości wykonania. Na uwagę zasługuje fabrycznie zainstalowana taśma LED RGB, która pozwoli swobodnie dostosować oświetlenie wedle własnego uznania.

Ważnym elementem jest także kontroler z oprogramowaniem NZXT CAM umożliwiający sterowanie dwoma kanałami oświetleniowymi HUE 2 RGB oraz trzema kanałami wentylatora (obsługa do trzech rotorów o regulowanym napięciu lub PWM). Producent chwali się również zastosowaniem wbudowanego wspornika montażowego dla karty graficznej, dzięki któremu możliwe jest jej pionowe lub poziome ułożenie.

Obudowa NZXT CRFT 10 H510i All Might będzie dostępna jeszcze w kwietniu w cenie 249,99 dolarów.

Dane techniczne:

• Obsługa płyt głównych: Mini-ITX, MicroATX, ATX

• Zastosowane materiały: stal SGCC, szkło hartowane

• Wymiary: 460 mm (wysokość) x 210 mm (szerokość) x 428 mm (głębokość)

• Waga: 6,8 kg

• Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 165 mm

• Maksymalna długość karty graficznej: 321 mm - 381 mm

• Liczba slotów PCIe: 7

• Złącza na przednim panelu: USB 3.2 Gen 2 typu A x 1, USB 3.2 Gen 1 typu C x 1, gniazdo słuchawkowe

• Kanały wentylatora: 3 (maks. 10 W na kanał)

• Liczba złącz NZXT RGB: 2 (obsługa do 40 diod LED)

• Sloty na dysk 2,5": 2 + 1

• Sloty na dysk 3,5”: 2 + 1

• Miejsce dla wentylatorów:

o Przód: 2 x 120 mm / 2 x 140 mm

o Góra: 1 x 120 mm / 1 x 140 mm

o Tył: 1 x 120 mm