HyperX wprowadza do sprzedaży kontroler Clutch Wireless do wielogodzinnej rozgrywki na urządzeniach przenośnych i PC

HyperX, zespół ds. urządzeń peryferyjnych dla graczy w firmie HP Inc. oraz lider marki w dziedzinie gier

zespół ds. urządzeń peryferyjnych dla graczy w firmie HP Inc. oraz lider marki w dziedzinie gier

i esportu, ogłosił dziś, że rozpoczyna sprzedaż bezprzewodowego kontrolera do gier HyperX ClutchTM. HyperX Clutch to produkt w standardowym układzie pełnowymiarowego kontrolera z wygodną, ergonomiczną konstrukcją i teksturowanymi uchwytami, które zapewniają lepsze sterowanie w grach mobilnych. HyperX Clutch jest kompatybilny z grami obsługującymi kontroler na urządzeniach mobilnych z systemem Android oraz na komputerach PC.

Kontroler HyperX Clutch zapewnia komfortową rozgrywkę dzięki teksturowanym uchwytom kontrolera i ergonomicznej konstrukcji, która zapewnia większą wygodę niż trzymanie telefonu. HyperX Clutch umożliwia przełączanie się między komputerem a urządzeniami mobilnymi z systemem Android dzięki bezprzewodowej obsłudze urządzeń mobilnych z systemem Android za pośrednictwem technologii Bluetooth®1 4.2 lub odbiornika bezprzewodowego USB 2,4 GHz w przypadku PC. Do zestawu dołączony jest również kabel USB-C do USB-A, który umożliwia przewodowe połączenie z komputerem na potrzeby gier, dzięki czemu użytkownicy mogą w pełni wykorzystać możliwości grania w chmurze na wielu urządzeniach.

„Dążymy do tworzenia trwałych i przystępnych cenowo produktów, które podnoszą jakość rozgrywki” - powiedziała Bianca Walter, Business Manager HyperX na region EMEA. „Nowo wprowadzony kontroler bezprzewodowy HyperX Clutch charakteryzuje się ergonomiczną konstrukcją, która zwiększa komfort gry dla graczy grających na wielu platformach”.

Kontroler bezprzewodowy HyperX Clutch wykorzystuje standardowy układ kontrolera i zawiera dodatkowe przyciski Turbo i Clear, które zapewniają przewagę nad konkurencją. W zestawie znajduje się konwertowalny zaczep do telefonu, który może służyć jako podstawa dla tabletów i telefonów lub do bezpiecznego mocowania telefonów o wymiarach od 41 mm do 86 mm. Kontroler jest wyposażony we wbudowany akumulator o pojemności 600 mAh, który zapewnia do 19 godzin pracy2 na jednym ładowaniu, co pozwala na dłuższe sesje z ulubionymi grami.

Dostępność

Bezprzewodowy kontroler HyperX Clutch dostępny będzie w sugerowanej przez producenta cenie 289 PLN. Po więcej informacji na temat kontrolera zapraszamy na stronę produktową HyperX Clutch Wireless.