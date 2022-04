PowerWalker: zasilacz UPS, który może być sterowalny z każdego miejsca na świecie

PowerWalker VFI 15000 ICT IoT to profesjonalny zasilacz UPS, który stworzony został stworzony z myślą o ochronie krytycznych elementów infrastruktury. Wyróżnia go nie tylko duża moc i wysoka sprawność, ale także pełna integracja z chmurą Microsoft Azure.

Zasilacz PowerWalker VFI 1500 ICT IoT wykonany jest w topologii Online, zamknięty został w obudowie typu tower. Ma on za zadanie poprawiać jakość napięcia wyjściowego i gwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa, dzięki mechanizmowi podwójnej konwersji napięcia. Urządzenie wyróżnia się sprawnością na poziomie 100% i oferuje moc czynną 15000 W. UPS posiada wbudowany bypass serwisowy i wyróżnia się zerowym czasem przełączania w tryb awaryjny.

Główną zaletą zasilacza jest jego integracja z chmurą. Urządzenie może być sterowalne za pomocą smartfona z każdego miejsca na świecie. Do połączenia służy aplikacja WinPower View, która dostępna jest zarówno na Androida, jak i iOS. Nabywca otrzymuje możliwość zdalnego sprawdzania parametrów pracy zasilacza czy zmieniania poszczególnych ustawień, a także przeprowadzenia analiz prowadzących do rozwiązania ewentualnych problemów. To rozwiązanie może znacząco ograniczyć podróże administratorów dbających o bezpieczeństwo swoich systemów.

Zasilacz PowerWalker VFI 15000 ICTIoT daje możliwość stworzenia systemu, który w razie awarii jednego z UPS-ów przejmie całe obciążenie. Gdy jedna z jednostek ulegnie wyczerpaniu, przekazuje ona kontrolę nad systemem kolejnej. Choć zasilacz dysponuje czterdziestoma wbudowanymi bateriami 12V/7Ah, to jednak istnieje opcja dodatkowego wydłużenia czasu pracy dzięki kolejnym akumulatorom.

PowerWalker VFI 15000 ICT IoT posiada odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe. Dysponuje trzema złączami komunikacyjnymi: RJ45, R232 i USB. Jego zakres temperatury pracy wynosi od 0°C do 40°C, a maksymalny generowany hałas podczas pracy to 55 dB.

Zintegrowany z chmurą zasilacz awaryjny PowerWalker VFI 15000 ICT IoT jest już dostępny w sprzedaży, a jego ceny w polskich sklepach zaczynają się od 22 900 złotych.