Premiera: Genesis Oxid 850 RGB - podstawka, która schłodzi nawet największe laptopy

Współczesne laptopy często potrzebują pomocy w odprowadzaniu nadmiernej ilości ciepła. Nierzadko jest to efekt niezbyt sprawnego systemu chłodzenia. Tego typu problemom mają zaradzić podstawki chłodzące, jak na przykład wchodzący właśnie do sprzedaży model Genesis Oxid 850 RGB.

Genesis Oxid 850 RGB to podstawka chłodząca pod laptopy z ekranami o maksymalnej przekątnej do 17,3”. Sprawne odprowadzanie ciepła z wnętrza notebooka ma zapewnić zestaw pięciu wentylatorów. Główny o średnicy 140 mm pracuje z prędkością do 2500 obrotów na minutę. Pozostałe cztery mają po 60 mm i wykonują 1100 obrotów na minutę. Taka konfiguracja pozwala na przepływ powietrza na poziomie blisko 120 metrów sześciennych na godzinę.

Wentylatory umieszczone w podstawce Genesis Oxid 850 RGB są przykryte perforowaną taflą aluminium, natomiast pozostałą część obudowy wykonano z trwałego materiału ABS. Całość ma za zadanie utrzymać konstrukcję laptopa oraz sprawnie odbierać ciepło z jego wnętrza. Dodatkowo użytkownik może skorzystać z sześciostopniowej regulacji pochylenia podstawki, co ułatwia dopasowanie ekranu i pulpitu roboczego do własnych potrzeb.

Gracze docenią także obecność podświetlenia RGB, w które wyposażono główny wentylator. To rozwiązanie może stanowić uzupełnienie stanowiska gamingowego, wraz z efektami świetlnymi innych peryferiów, jak myszka czy słuchawki. W razie konieczności iluminację można w każdej chwili wyłączyć. Ponadto producent zadbał również o trójstopniową regulację prędkości wentylatorów, co pozwala obniżyć szum emitowany przez podstawkę - maksymalnie wynosi on 56 dB.

Podstawka Genesis Oxid 850 RGB zasilana jest przez jeden z dwóch wbudowanych portów USB 2.0, co zapobiega utracie dostępnych złącz przy zasilaniu z poziomu laptopa. Cała konstrukcja waży ok. 1,4 kg.

Produkt ma być dostępny w sprzedaży w najbliższych dniach, a jego cena wyniesie 199 zł.

Dane techniczne:

• model: Oxid 850 RGB

• wymiary: 400 x 250 x 45 mm

• materiały: aluminium, ABS

• wentylatory:

o centralny: 140 mm, 2500 obr./min. (+/- 10%)

o towarzyszące: 4 x 60 mm, 1100 obr./min. (+/- 10%)

• przepływ powietrza: około 118 m sześciennych/h

• natężenie szumu: do 56 dB(A)

• złącza: 2 x USB