Premiera: Genesis Thor 660 - bezprzewodowa klawiatura mechaniczna TKL

Genesis Thor 660 to klawiatura mechaniczna działająca nie tylko w trybie przewodowym, ale również bezprzewodowym, z użyciem protokołu Bluetooth. To idealna propozycja dla użytkowników, którzy nie chcą się czuć ograniczeni długością przewodu USB.

Genesis Thor 660 to bezprzewodowa klawiatura mechaniczna wyposażona w switche Gateron RED o żywotności 50 milionów kliknięć. Przeznaczone są one dla miłośników przełączników liniowych, ich siła nacisku wynosi 45g±10g, a punkt aktywacji ok 2,0 mm ± 0,6 mm. Genesis Thor 660 cechuje się kompaktowymi rozmiarami (293 x 102 x 39 mm), posiada 61 klawiszy (TKL, inaczej tenkeyless, co oznacza brak bloku numerycznego) oraz funkcję N-Key rollover. Nasadki klawiszy wykonane są w technologii “Pudding PBT” z użyciem podwójnego wtrysku, co ma zapewnić większą wytrzymałość na zużycie.

Nowa klawiatura Genesis posiada wbudowany akumulator 3000 mAh do działania w trybie bezprzewodowym. Thor 660 przy użyciu połączenia Bluetooth zapewnia niski poziom opóźnień (8 ms), 10 metrów zasięgu i możliwość połączenia z trzema urządzeniami jednocześnie. Przewód USB Typu-C o długości 1,5 metra umożliwia zaś tradycyjną metodę komunikacji.

Urządzenie oferuje podświetlenie RGB (16 mln kolorów) z efektem Prismo, do wyboru jest 19 trybów iluminacji. Producent zapewnia również oprogramowanie do gier, z funkcją nagrywania makr do 13 klawiszy multimedialnych, zapisywane są one we wbudowanej pamięci urządzenia.

Klawiatura Genesis Thor 660 będzie dostępna w sprzedaży w wersji czarnej oraz białej, a jej sugerowana cena detaliczna ma wynosić 299 zł.

Dane techniczne:

• Komunikacja z PC: Bluetooth + przewodowa

• Mechanizm klawiszy: mechaniczny

• Typ przełącznika: GATERON RED (liniowy)

• Max. zasięg pracy w trybie bezprzewodowym: 10 m

• Długość przewodu: 1,5 m

• Ilość klawiszy: 61

• Klawisze multimedialne: 13

• Siła nacisku: 45g ±10g

• Czas reakcji: 8 ms

• Punkt aktywacji: 2,0 mm ± 0,6mm

• Żywotność klawiszy: 50 milionów naciśnięć

• Liczba kolorów podświetlenia: RGB (16 mln)

• Oprogramowanie: tak

• Wymiary: 293 x 102 x 39 mm

• Zasilanie: wbudowany akumulator 3000 mAh. Max. napięcie wejściowe 5V 0,5A

• Wymagania systemowe: Windows® XP/Vista/7/8/10, Linux, Android