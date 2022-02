Premiera: Cooler Master wprowadza do sprzedaży nową obudowę HAF 700 EVO

Cooler Master prezentuje najnowszą obudowę dla wymagających użytkowników komputerów. Model HAF 700 EVO to przede wszystkim futurystyczny wygląd, modularna konstrukcja oraz kompatybilność z podzespołami najnowszej generacji.

Stworzona w 2008 roku seria obudów Cooler Master HAF (z angielskiego: High Air Flow - wysoki przepływ powietrza) zapisała się w historii komputerów DIY jako jedna z najbardziej pożądanych wśród entuzjastów. Znana jest przede wszystkim z wysokiej kompatybilności z podzespołami (duża ilość miejsca we wnętrzu, między innymi dla chłodzenia oraz kart graficznych). Marka Cooler Master postanowiła przywrócić serię HAF, prezentując model HAF 700 EVO - flagową obudowę dla wymagających użytkowników budujących własny PC.

Nowa obudowa Cooler Master HAF 700 EVO została zaprojektowana przede wszystkim pod kątem optymalnego przepływu powietrza. Dzięki temu podzespoły zamontowane w jej wnętrzu mają zachowywać odpowiednią temperaturę. Producent przewidział miejsce na 18 wentylatorów 120 mm oraz chłodnice o rozmiarze do 480 mm.Spora ilość miejsca we wnętrzu umożliwia montaż największych kart graficznych oraz płyt głównych w rozmiarze od ITX do E-ATX. Modularna konstrukcja pozwala na dostosowanie rozmieszczenia poszczególnych podzespołów według własnych preferencji. Tak, dotyczy to również GPU, które możemy zamontować pionowo. To za sprawą akcesoriów, które są dołączone do zestawu.

Obudowa Cooler Master HAF 700 EVO jest praktycznie modelem beznarzędziowym. To oznacza, że przy instalacji podzespołów, nawet takich jak zasilacz czy karta graficzna, nie musimy wspomagać się dodatkowymi narzędziami. Dzięki temu montaż lub ewentualna zamiana podzespołów ma odbywać się szybko i bezproblemowo.

Warto wspomnieć, że HAF 700 EVO została wyposażona w ekran LCD Iris. Umieszczony na panelu przednim ma za zadanie monitorować system w czasie rzeczywistym. Użytkownik samodzielnie, za pomocą oprogramowania może decydować o tym, jakie dane będą wyświetlane. Mowa tu między innymi o prędkości obrotowej wentylatorów, pingu, częstotliwości taktowania zegara CPU lub aktualnej temperatury rdzeni: CPU lub GPU. Ponadto użytkownik za pomocą aplikacji MasterPlus+ może decydować o konfiguracji oświetlenia obudowy. Wykorzystując kontroler ARGB Gen2 może “tworzyć” efektowne wizualizacje, personalizując w ten sposób wygląd komputera.

Producent zadbał również o kwestie praktyczne. Mowa o dużej ilości złącz, które znajdziemy na froncie. Do dyspozycji mamy cztery porty USB 3.2 Typu A, jeden port USB 3.2 Gen 2 typu C oraz dwa porty audio. Aby łatwo wyobrazić sobie to, jak dużo miejsca oferuje w swoim wnętrzu HAF 700 EVO wystarczy fakt, iż możemy zainstalować nawet 12 nośników SSD w rozmiarze 2,5”.

Obudowa Cooler Master HAF 700 EVO została wyceniona na 3140 zł.