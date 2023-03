Premiera: Genesis Lead 300 - nowy zestaw nakładek na klawisze

Marka Genesis znana m. in. z szerokiej oferty peryferiów dla graczy zaprezentowała nowy zestaw nakładek na klawisze o oznaczeniu Lead 300. Nakładki pozwolą na szybkie odświeżenie wyglądu klawiatury.

Genesis Lead 300 to zestaw wytrzymałych klawiszy wykonanych z tworzywa sztucznego w technologii double-shot. Wyróżniają się one bardzo często spotykanym profilem typu OEM, pasują zarówno do układu ANSI, jak i ISO. Co ważne, nakładki posiadają przezroczyste litery, które przepuszczają podświetlenie LED RGB — funkcjonalność drogich klawiatur dla graczy nie zostanie więc w żaden sposób ograniczona. Obok standardowych klawiszy znajdziemy także klawisze multimedialne.

Jak twierdzi producent, nakładki Lead 300 są kompatybilne ze standardowymi przełącznikami mechanicznymi, a więc nadadzą się do znakomitej większości popularnych klawiatur dla graczy. W pudełku oprócz instrukcji obsługi znajdziemy także specjalny klips do łatwiejszego montażu i demontażu klawiszy. Zestaw dostępny jest w sześciu różnych wersjach kolorystycznych: fioletowej, granatowej, miętowej, pomarańczowej, różowej lub szarej.

Zestaw Genesis Lead 300 trafia do polskich sklepów w prognozowanej cenie 39,99 zł.

Specyfikacja:

• Przeznaczenie: dla graczy

• Layout klawiszy: standardowy (US)

• Układ klawiszy: ANSI-ISO

• Profil klawiszy: OEM

• Liczba klawiszy: 112 (wersja różowa, miętowa, fioletowa) lub 106 (wersja szara, granatowa, pomarańczowa)

• Klawisze multimedialne: Tak

• Materiał: ABS

• Technologia nadruku klawiszy: double injection

• Akcesoria w zestawie: instrukcja obsługi, Klips

• Waga: 122 g